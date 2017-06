Aún hay quien pide en voz alta un Pacto Nacional del Agua

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quiere la participación de todas las comunidades autónomas en un acuerdo en torno a un Pacto Nacional del Agua que aporte soluciones "definitivas". Asimismo, ha reclamado la voluntad y el consenso de todos los grupos políticos para que ese pacto sea un "éxito".



"Estamos abiertos a escuchar todas las propuestas", ha manifestado Tejerina en un desayuno informativo de El Economista, al tiempo que ha asegurado que ya se ha iniciado el proceso de dialogo con todas las partes afectadas. Asimismo, ha dicho que este diálogo comenzará con las comunidades autónomas para ver "desde todos los puntos de vista" qué es viable. Precisamente, la ministra considera "necesario" este Pacto porque todas las comunidades autónomas tiene problemas con respecto a este tema.

Así, la ministra ha puesto de ejemplo Murcia, que lleva cuatro años en sequía, o el deterioro de las aguas en cuencas como la del Segura, la del Tajo o la del Duero.



"Abordar este problema requiere soluciones a largo plazo, dando cabida a propuestas técnicas, atendiendo las demandas de las cuencas deficitarias y garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema, queremos un acuerdo con la participación de todas las comunidades autónomas", ha reclamado Tejerina, que hace hincapié en que el agua es un asunto "importante" para el país desde el punto de vista medioambiental y socieconómico.



Según la ministra, este Pacto requiere cumplir con requisitos poli ticos, económicos y ambientales y, para que se apruebe, se ha de analizar cuál es la posición en materia de agua de cada partido poli tico, de modo que así se "pueda avanzar".

El objetivo de este Pacto es hallar "soluciones definitivas" en la materia del agua, según ha manifestado Tejerina, que dice que un "requisito absolutamente imprescindible" para abordarlo es la planificación de cada una de las cuencas hidráulicas en España, es decir, determinar cuáles son sus recursos y sus demandas.



Para la ministra, esta cuestión era una "politica muy abandonada", pues según ha afirmado los planes de 2009 estaban sin abordar. No obstante, ha añadido que en diciembre de 2015 se aprobó el segundo ciclo de planificación y ya está iniciado el tercero. "Estamos al día del cumplimiento" en materia del agua, ha resumido.



"SIEMPRE PREOCUPA LA SEQUÍA"

Tejerina ha recordado que este año es "especialmente seco" para España porque ha habido un 13% menos de precipitaciones, pero ha incidido en que esta es una cuestión que no sólo preocupa este año sino "siempre". "La sequía no es un fenómeno nuevo en nuestro país", ha declarado la ministra.



Según ha comentado Tejerina, el Ministerio realiza un seguimiento de esta cuestión desde antes de que la sequía fuese declarada en el país por "si las cosas evolucionaban", como ha sido el caso por la falta de lluvias.



No obstante, ha precisado que la sequía ha afectado a los cultivos pero no con "el mismo nivel de afectación", ya que algunos se han salvado por las lluvias de los últimos días, como es el caso de las frutas y hortalizas. Aquellos que sí se han visto "tremendamente afectados" son los herbáceos y los pastos, sobre todo en el noroeste.