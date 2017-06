Una conocida empresa con fábrica en Azuqueca, entre las afectadas por el último virus mundial

Varias empresas e instituciones europeas están siendo víctimas en las últimas horas de un ciberataque masivo protagonizado por el virus Petya variante del Wannacry , el ransomware que afectó a miles de ordenadores de todo el mundo el pasado mes de mayo.



Aunque las más notorias en cuanto a las consecuencias sufridas son la naviera danesa Maersk, la petrolera rusa Rosneft y la firma británica de publicidad WPP, además de todos los ordenadores de la red estatal de Ucrania, se ha confirmado que también ha resultado afectada la multinacional Saint-Gobain, con presencia desde hace décadas en Azuqueca de Henares.



El ataque empezó en Ucrania, donde ha alterado el funcionamiento normal de bancos y aeropuertos. En las pantallas de los ordenadores aparece un mensaje extorsionador en el que se exige un rescate de 300 dólares en bitcoins para que el usuario pueda volver a acceder a su dispositivo.



“Si ves este texto, entonces ya no tienes acceso a tus archivos, ya que han sido cifrados. Tal vez estás ocupado buscando una manera de recuperar tus archivos, pero no pierdas el tiempo. Nadie puede recuperar sus archivos sin nuestro servicio de descifrado”, reza el mensaje.



El virus Petya pide un rescate para acceder al equipo y recuperar los archivos.



El Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha confirmado el ciberataque y ha señalado que, por el momento, no ha afectado a ninguna administración pública en España.



Entre las empresas multinacionales afectadas con sede en España también se encuentra Mondelez Internacional, que ha confirmado que está sufriendo una incidencia en sus sistemas de información a nivel internacional y que su equipo global de gestión de situaciones especiales está trabajando en ello para encontrar una solución “lo más rápido posible”.