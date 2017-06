El mérito de la naturalidad de Ana Lozano

Temas relacionados Atletismo Deportes Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara A este paseante le pasa lo que a muchos guadalajareños en lo tocante a Ana Lozano: nos cae bien la chica. Nos gusta su sencillez y nos impresionan sus logros deportivos, como nos admira también su esfuerzo académico y esa capacidad acreditada para salir adelante (en lo personal) y en llegar casi siempre la primera, en lo deportivo.



Este martes, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha recibido en el Ayuntamiento a la atleta tras su gran triunfo del pasado domingo en la localidad francesa de Lille, donde más que ganar los 5.000 metros, arrasó. La alcarreña dio a España la tercera victoria individual en el Campeonato de Europa de selecciones. Ganó, destacada, con un grandísimo tiempo de 15:18.40.



Pero para este paseante, la prueba de que Ana Lozano es especial no estaba sobre el tartán ni en ningún despacho sino cuando la vió, casi invisible, sentada este mismo martes en uno de los bancos de la Plaza Mayor, después de los agasajos.



Allí estaba Ana, junto con su entrenador, a la sombra del cedro del Líbano que ha conseguido sobrevivir a las obras del parking subterráneo y a tantos desaguisados urbanísticos de esta ciudad. En el suelo, las bolsas con los obsequios que les habían entregado minutos antes los de protocolo de Alcaldía. Y nuestra atleta, comiendo pausadamente de un plato de esos desechables y con un tenedor de plástico, aunque fueran las seis de la tarde, sin molestar a nadie y sin darse importancia. Una escena curiosa que era digna de ver con un cierto pudor, para no romper la magia de lo sencillo.



El alcalde le acababa de entregar el escudo de la ciudad con un grabado en el que se hace mención a la marca conseguida.



Ser campeona y saberlo llevar como Ana Lozano lo hace es, al menos a los ojos asombrados de este paseante, el mayor y más difícil de los triunfos. Por eso no te he dicho nada. Por eso te lo escribo.