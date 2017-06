40 años de la APAG y un olvido inexplicable

Temas relacionados APAG Opinión La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha celebrado su cuarenta aniversario con un acto multitudinario y festivo, acorde a lo que en esos largos cuarenta años ha logrado una organización modélica y que ha sido capaz de superar todas las trabas habidas y por haber, así como los prejuicios existentes sobre el individualismo del agricultor y ganadero, hasta convertirse en una referencia nacional.



Recuerdo muy bien los inicios de esta asociación pionera en España y que ha logrado posicionar a Guadalajara en el mapa de la agricultura y la ganadería nacional y europea. APAG es sinónimo de hacer bien las cosas, de prestar buenos servicios a sus socios, de servir de referencia obligada ante los muchos problemas del sector ahora y siempre.



Como también recuerdo muy bien sus comienzos en la calle Marqués, de la mano del inolvidable Manolo Portillo, al coincidir mis inicios profesionales en el diario Guadalajara y después en La Prensa Alcarreña con aquella etapa, y de cómo otras personas han sabido tomar como suyos los objetivos fundacionales hasta hacer que muchos de aquellos luchadores por el campo se sientan ahora legítimamente orgullosos de lo conseguido.



Y precisamente porque siempre he seguido la trayectoria de la APAG con verdadero interés, profesional y personal, me he quedado sorprendido, y lamento decir que negativamente, al ver cómo en esta celebración tan importante no se ha tenido un mínimo reconocimiento hacia una de las personas que, a mi modesto entender, ha sido uno de los artífices incuestionables de este éxito. Me refiero a Ángel García Domínguez, el que ha sido nada menos que durante 35 años su secretario general.



Ángel García llegó a la APAG con Manuel Portillo en la Presidencia en el año 1979, como ingeniero agrícola, y en la Asamblea de 1980 fue elegido secretario general, cargo en el que ha estado hasta su baja voluntaria con contrato de relevo en el año 2015, cargo que también compaginó durante 30 años con la gerencia de COAGRAL, en un largo y fructífero periodo que supuso la expansión de la organización a toda la provincia con innumerables servicios para los agricultores y ganaderos y un volumen de negocio muy importante. Por eso, y como he seguido muy de cerca su trayectoria profesional y personal, me ha llamado mucho la atención este olvido, y no veo justificación posible de ningún tipo.



Si bien recibió un reconocimiento en la Asamblea General de 2015, cuando cesó como secretario general, Angel García siempre estará unido a esos cuarenta años de éxito de la APAG, y del mismo modo que otras personas que también han luchado mucho y bien para conseguir situar a la APAG en la cima de las organizaciones agrarias de España, su ex secretario general ha hecho muchos méritos a lo largo de su trayectoria como profesional de la casa para al menos tener un hueco en esa foto de los cuarenta años. Lamentable olvido de una asociación que en tantas cosas y durante tantos años ha sido modélica. En esta no, y cosas así solo hacen que empequeñecerla.