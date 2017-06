Alejandro Ruiz justifica su apoyo al sueldo de Román: “Queríamos traer al alcalde al Ayuntamiento”

Temas relacionados Ahora Guadalajara Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara José Morales Alejandro Ruiz Ciudadanos PP PSOE El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha justificado su decisión de apoyar la liberación del alcalde Antonio Román al 90% en el Consistorio en que la prioridad de su grupo "fue siempre traer al alcalde al Ayuntamiento".



Ruiz, en declaraciones a Europa Press ha señalado que ellos siempre han defendido que el alcalde se debería dedicar al Ayuntamiento pero que aceptan una dedicación residual como ha sido el caso, que cuantifica en unas cuatro horas semanales, el 10% de una jornada de unas 40 horas, ha dicho.



Por ello, este martes han dicho 'sí' a esa liberación en la Comisión de Asuntos Generales y harán lo propio en el pleno municipal del próximo viernes, porque además con esta decisión "se vuelve un poco a la normalidad".



Para el portavoz de la formación naranja, el hecho de que no se le exijan una dedicación del cien por cien es porque entiende que Román, en algún momento se tendrá que dedicar a su profesión tras insistir en que es un porcentaje residual.



Por último, el portavoz de Ciudadanos dice entender que personas que "vienen del paro indefinido o que llevan dedicadas toda la vida a la política no entiendan que exista una profesión al margen pero desde esta formación entendemos que el mundo político es temporal y que uno no debe desconectarse totalmente de él", apostilla.



Por su parte, desde el PSOE, el concejal Víctor Cabeza, en nota de prensa dice que Román "tendrá que explicar por qué dice que no necesita cobrar del Ayuntamiento, pero insiste en traer este asunto al pleno".



Desde Ahora Guadalajara, su portavoz, José Morales, en declaraciones a Europa Press, dice que está en contra "principio del pluriempleo" y cree que es lógico que Román se dedicase en exclusividad a responsabilidad como alcalde.



A Morales le gustaría conocer cuanto tiempo va a dedicar Román a la Sanidad Pública y a la Sanidad Privada, y le llama la atención la escasa diferencia salarial entre el alcalde (unos 60.500 euros con el 90% de jornada) y el vicealcalde, Jaime Carnicero (60.000 euros con el 100% de jornada).