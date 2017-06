Carnicero reclama al consejero de Sanidad los “papeles” del futuro parking cubierto del Hospital

Noticias relacionadas Román: “Habrá un caos circulatorio si se abre el parking del Hospital sin solucionar los accesos” Guarinos y Robisco critican que el nuevo parking del Hospital sea caro (no que sea de pago) Quieren que el nuevo parking del Hospital sea gratuito Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Jaime Carnicero Hospital de Guadalajara El Ayuntamiento de Guadalajara ha confirmado este martes que la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha no ha presentado todavía el obligatorio certificado de fin de obra del aparcamiento del Hospital, habilitado en la planta baja y varios sótanos del edificio de la ampliación. Tampoco habría cumplido con los requerimientos realizados para que dé respuesta "a cuestiones fundamentales en materia de accesibilidad", según ha enfatizado ante los periodistas el vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, quien además ha señalado que el optimismo que mostró el Consejero de Sanidad el pasado lunes sobre la apertura de dicho aparcamiento, “no es creíble”.



El vicealcalde ha desestimado así, por tanto, las afirmaciones realizadas por el consejero de Sanidad en relación al aparcamiento. En las mismas el responsable regional aseguraba que por parte del Ayuntamiento se estaban realizando requerimientos “fuera de la norma”. A este respecto, Carnicero ha señalado que eso “es falso. El consejero está confundido. O bien no se ha leído los requerimientos realizados por el consistorio o no los ha entendido. Todo lo que se está exigiendo son medidas catalogadas en la Ley de Accesibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".



Entre las medidas que la propia Junta de Comunidades exige y que no se están cumpliendo por parte de la Administración regional figurarían, según ha detallado Carnicero, la necesidad de ampliar aceras que, en algunos puntos, tienen una anchura de 30 centímetros; solucionar los problemas de accesibilidad de las paradas de autobús; crear itinerarios accesibles para las personas con movilidad reducida; realizar rampas con la pendiente exigida (las propuestas por la Junta superan el 6% de desnivel, ha destacado) y, principalmente, presentar en el Ayuntamiento el correspondiente certificado de fin de obra.



Jaime Carnicero ha reiterado el ofrecimiento formal del Ayuntamiento de Guadalajara para alcanzar una solución, brindando a la Junta, incluso, la asistencia de la empresa de movilidad que presta servicio al consistorio (Doymo) y de los técnicos municipales.



Difícil dar plazos... y cumplirlos

Preguntado por los periodistas sobre cómo valora el anuncio realizado por el Consejero de Sanidad de que en un mes el aparcamiento podrá abrir, el vicealcalde ha manifestado que, dada la situación, considera una “temeridad” el hablar de plazos, dado que de momento no se ha presentado ni siquiera el certificado de fin de obra.



Carnicero ha ofrecido su opinión personal al respecto, con interpretación incluida: “Una vez existe certificado de obra, la Junta debe pagar a la empresa. Es muy posible que, si todavía no lo hay, es porque no tengan recursos suficientes para pagar”.



La salida hacia la Fuente de la Niña

El vicealcalde ha explicado que considera "un error" que el acceso de entrada y la salida del aparcamiento sea por el mismo sitio, pero ha incidido en que todavía se puede evitar.



La Junta de Comunidades propone que los vehículos accedan al aparcamiento por la calle Donantes de Sangre y salgan por el mismo punto, "lo que agravaría el problema de tráfico que ya soporta la N-320". Frente a eso, el Ayuntamiento de Guadalajara propone que la salida se realice a través de la rotonda de la Fuente de la Niña, lo que fue intención del Gobierno de Castilla-La Mancha inicialmente. “Después cambiaron de opinión, probablemente -afirma Carnicero- porque esta opción era más costosa. No obstante, aunque creemos que estamos predicando en el desiero porque parece que la decisión está tomada, nosotros seguimos ofreciendo a la Junta la colaboración del Ayuntamiento para que la salida pueda ser por la Fuente de la Niña”.



En relación a la cuestión de a quién le correspondería ejecutar el acceso por la rotonda de la Fuente de la Niña, el vicealcalde ha sido tajante: “Es a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a quien le corresponde. Y lo digo con respaldo documental y con los informes técnicos y jurídicos en la mano, que avalan lo que estoy diciendo”.



Finalmente, el vicealcalde se ha referido a las obras del Hospital de Guadalajara, de las que ha dicho que “son una mera y absoluta ficción. Nadie está trabajando. La empresa ha entrado, incluso, en concurso de acreedores. No evolucionan y eso es una obviedad, por mucho quieran ocultarlo”.