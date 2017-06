Tenga cuidado con lo que tira a la basura para no ser víctima de este delito

Temas relacionados Crónica Friki Sucesos Agentes de la Policía Nacional han detenido en Talavera de la Reina a una persona como presunta autora de numerosos delitos de estafa y usurpación del estado civil relacionados con altas fraudulentas de líneas de telefonía e Internet que vendría realizando desde el año 2013.



Las investigaciones comenzaron recientemente, a raíz de las primeras denuncias de los perjudicados, que generalmente no tenían conocimiento de los hechos hasta que se disponían a solicitar algún crédito, momento en el que eran informados de que se encontraban registrados en un fichero de morosos por deudas relativas a servicios que realmente ellos no habían contratado, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.



El presunto autor de los hechos resultó ser un varón de nacionalidad extranjera que gracias a una carpeta que localizó en un contenedor años atrás, conteniendo documentación personal de más de un centenar de personas, había gestionado la contratación de numerosas líneas de Internet y de telefonía, generalmente a nombre de terceras personas que a cambio le compensarían con favores personales.



Las investigaciones no se encuentran cerradas, continuándose con las pesquisas con el fin de identificar a todos los perjudicados, así como identificar a la empresa que presuntamente habría arrojado la carpeta conteniendo documentación personal y que ya se encuentra en poder de los agentes.