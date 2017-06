La ruina del Deportivo Guadalajara deriva en una polémica política

Temas relacionados Fútbol Ayuntamiento de Guadalajara PP PSOE El Ayuntamiento de Guadalajara, a través del Patronato Deportivo Municipal (PDM), que preside el alcalde, Antonio Román, habría pagado "irregularmente" miles de euros a la Fundación del Club Deportivo Guadalajara "al menos durante las dos últimas temporadas", según ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, Daniel Jiménez.



Tras consultar los expedientes de concesión de subvenciones municipales a esta Fundación, cuyo objeto es promover el deporte base, creen haber comprobado que de los 34.595 euros ya pagados en las temporadas 2015-2016 y 2016-2017 --quedan por pagar otros 12.091 euros de esta temporada--, algo más de 33.000 euros se han justificado con facturas emitidas al CD. Guadalajara SAD.



"El convenio del Patronato Deportivo Municipal con la Fundación del Club Deportivo Guadalajara excluye que pueda admitirse ninguna factura que no sea de la propia Fundación", ha explicado Jiménez.



En este sentido, Jiménez ha añadido que "es un fraude, un engaño consentido por el Patronato y su presidente, Antonio Román, la admisión de facturas de una entidad deportiva, que es una sociedad anónima, y que además tiene embargos y deudas con la Hacienda Pública, con la Seguridad Social y con jugadores, técnicos y trabajadores, por importe de más de un millón de euros, lo que impide que el CD Guadalajara SAD pueda recibir ni un solo euro de una administración pública".



En concreto, según la versión socialista, en la temporada 2015-2016 el Ayuntamiento pagó a la Fundación del CD Guadalajara 22.504 euros, justificados en su totalidad por facturas emitidas al nombre y CIF del club, por conceptos como arbitrajes o desplazamientos.



Jiménez ha explicado que en lo que se refiere a la temporada 2016-2017, el Ayuntamiento ya ha pagado a la Fundación 12.091 euros y quedan pendiente de pago otros 12.091.



En el expediente municipal figuran facturas para justificar estos pagos por importe de 29.077 euros, de los que 10.540 euros vuelven a corresponder a facturas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha al CD Guadalajara SAD en concepto de arbitrajes.



Asimismo, Daniel Jiménez ha valordo que "es una situación del todo irregular, porque no se puede instrumentalizar una Fundación que tiene como ámbito de actuación las escuelas de deporte base para sanear o pagar facturas de una sociedad anónima deportiva".



Jiménez ha pedido que se ordene el reintegro de todo lo pagado "irregularmente a la Fundación del CD Guadalajara", y que se paralice cualquier pago que se tuviera previsto hacer efectivo en las próximas semanas "mientras no se aclare al menos la justificación de gastos de esta temporada y que se inspeccionen los pagos del Ayuntamiento a la Fundación en los últimos cuatro años".



En este sentido, ha recordado que "el concejal de Deportes afirmó recientemente que desde 2012 el Ayuntamiento ha dado un millón de euros al CD Guadalajara en subvenciones".



El portavoz municipal del PSOE ha avanzado que "si no se revierten al Ayuntamiento los pagos que se han realizado irregularmente, pedirán al Tribunal de Cuentas que inspeccione todo lo que está pasando en el Patronato Deportivo Municipal respecto al CD Guadalajara y su Fundación".



Respuesta de Eladio Freijo

Eladio Freijo ha respondido este mismo jueves que "la fiscalización de la justificación de las subvenciones otorgadas, corresponde a los técnicos del Patronato Municipal de Deportes, por lo que no es un tema político, tal y como quiere hacer ver el portavoz socialista".



Para el concejal, serán los técnicos quienes determinen cómo hay que proceder y quienes digan si por parte del Deportivo Guadalajara se deben rectificar las facturas presentadas o se debe reintegrar lo ingresado en concepto de subvención. “Si los técnicos estiman que el Deportivo debe devolver la cantidad subvencionada, seremos los primeros en reclamarlo. Es un tema que todavía se está estudiando”, ha señalado Freijo.



El concejal de Deportes, que ha restado importancia a la denuncia del PSOE, sí ha lamentado que Daniel Jiménez "esté intentando enturbiar lo mucho que el Ayuntamiento de Guadalajara está haciendo en materia deportiva" en la ciudad. “Aprovecha cualquier circunstancia para tratar de destruir la imagen de la ciudad. Eso no es aceptable, como tampoco lo es que esté deseando que desaparezca un club, el Deportivo Guadalajara, con 70 años de historia en nuestra ciudad”.