La Junta pide reconvertir tramos del AVE en cazaderos de conejos (hasta acabar con la plaga)

Temas relacionados Agricultura AVE Caza Ecologismo Medio Ambiente Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará una reunión con el delegado del Gobierno estatal en la región, José Julián Gregorio, con el objetivo de que se pueda permitir la caza de conejos en los entornos de los taludes de las vías del AVE a su paso por las provincias de Toledo y Ciudad Real para poder combatir así la superpoblación de esta especie que está afectando a parte de los cultivos de la zona.



Así lo ha asegurado el consejero de Agricutura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en una respuesta oral ante una pregunta del diputado del PP Antonio Martínez, quien ha defendido que el problema "es serio y grave" y "nadie está haciendo nada".



Martínez Arroyo ha defendido que el Gobierno "ha tomado todas las decisiones que podía tomar" en este sentido, recalcando que "ya se ha dado la mayor autorización hasta la fecha para declarar comarca de emergencia cinegética, y ahora se pueden cazar los conejos todo el año, algo que no sucedía anteriormente".



Tras asegurar que desde el Ejecutivo regional no se dará la condición de plaga al problema de superpoblación de conejos al considerar que con esa calificación se podría perjudicar a los agricultores, ha dicho que una de las medidas impuestas es la de permitir la caza de esta especie todo el año, si bien no se puede llevar a cabo en estas zonas propiedad del Ministerio de Fomento.



"Hemos convocado al delegado del Gobierno después de haber pedido a Fomento esa reunión hasta en tres ocasiones. Se están cazando conejos en toda Castilla-La Mancha menos en los taludes", ha criticado.



Para el diputado del PP, la "mala gestión" del problema hace que los cultivos sigan sufriendo daños. "No sé por qué se niega a hablar de plaga, cuando es la segunda mayor plaga en la región tras las mentiras del Gobierno", ha criticado.