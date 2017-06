“Mierda” para casi todos en el último Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara

Es muy probable que nunca en la historia de los plenos municipales en Guadalajara se haya pronunciado tantas veces y por tantos concejales distintos la palabra "mierda". Ha habido "mierda" pertinente e impertinente, a mano alzada o con ventilador, "mierda" propia y ajena.



Todo ha surgido en el debate sobre la dedicación parcial y casi completa del alcalde de la ciudad, que pasa a cobrar el 90 por ciento de su máximo sueldo posible, reservándose la décima parte de la teórica jornada laboral para sus actividades privadas. Esto ha ocurrido el 30 de junio de 2017, casi dos años después de que el asunto llegara por primera vez al salón de plenos, un día de San Fermín de 2015. A la cuarta ha ido la vencida.



"No pensaba intervenir", introducía Antonio Román en el inicio de su alocución, con la que se ha encargado de dar por terminado el debate. Lo ha hecho para reseñar a algunos de los que compatibilizaron actividades profesionales privadas con la actividad municipal. El primero y más notorio, el primer alcalde en Democracia, Javier de Irízar, que mantuvo abierto despacho de abogado aun siendo alcalde y al que Román se ha referido como el "que defiende y pierde siempre las iniciativas judiciales del PSOE contra este Ayuntamiento". Entre los socialistas, también ha citado a la arquitecta Marina Alba y al organizador de festejos taurinos José María Alonso. Tampoco ha dejado en el olvido a Jordi Badel ("Jorge Badel", según el vicealcalde Carnicero) y su correduría de seguros y su representación de un conocido banco naranja que operaba y opera por Internet en su etapa como edil, además de ser en su tiempo de concejal "presidente de alguna asociación cultural que recibía las subvenciones que él mismo asignaba".



"Durante mucho tiempo se ha calumniado a este alcalde diciendo que cobraba tres, cuatro, cinco u ocho sueldos" se ha lamentado Román justo antes de dirigirse a la edil socialista Lucía de Luz, que siendo trabajadora como es del Grupo Socialista de la Diputación cobra también las dietas del Ayuntamiento (2.000 euros brutos al año, aproximadamente) que se le acababan de reprochar al alcalde desde la bancada socialista. Ha repetido la operación con Elena Loaisa, de Ahora Guadalajara, que también cobra de la Diputación y es concejala... con la diferencia de que la reacción sonora de la aludida ha sido de muchos más decibelios y mucho más persistente en el tiempo. "Ahí quería llegar, señora Loaisa, son dos actividades, una de ellas, la de concejal, no remunerada", ha zanjado con expresión triunfante Antonio Román. "El alcalde ha seguido con dedicación plena y total sin cobrar un euro" durante este último y peculiar bienio marcado por la pérdida de la mayoría absoluta en el Consistorio.



Como era previsible, los mayores reproches los guardaba el alcalde para Daniel Jiménez: "Espero encontrarle aquí alguna vez, señor Jiménez, se ha tirado durante meses pateándose la provincia para su partido, pero pagando el Ayuntamiento de Guadalajara", le ha espetado, en alusión a su eficaz labor como representante de Pedro Sánchez en la provincia durante el largo proceso previo a las primarias. A su lado, Víctor Cabeza también recibía su propia alusión, pues "cobra como concejal el doble (50.000 euros) de lo que cobraría en su puesto de trabajo" de ordenanza en la plantilla del Ayuntamiento. Incluso ha tenido tiempo Román de acordarse de algún efímero concejal de Ahora Guadalajara y que abandonó el cargo al perder la dotación económica: "Algunos concejales de la oposición no trabajan ni con una dedicación al cien por cien, vienen por un sueldo".



El ventilador de la mierda

Lo decisivo no estaba, con todo, en lo que dijera el alcalde sino en lo que decidieran los dos concejales de Ciudadanos, que son los que dan la mayoría absoluta que tiene el PP desde 2015. Como razonaba su portavoz, Alejandro Ruiz, su disyuntiva era "o ver lo más práctico para Guadalajara o tirarnos mierda mutuamente". "Desde Ciudadanos pensamos que ya está bien, ya llevamos bastante tiempo de estar hablando de remuneraciones", valoraba. Alejandro Ruiz tiene concedida compatibilidad por el Pleno desde 2015 para ejercer actividad privada como abogado, aunque no se ocupe en ello.



Ruiz se recreó en la suerte, como suele: "A mí me da igual que el alcalde esté en una clínica pública o privada tres o cuatro horas a la semana, jugando al pádel, en casa con sus hijos o paseando al perro", pero dio incluso un paso más allá al coincidir en la tesis de que el que más ha venido trabajando en los despachos del Ayuntamiento en todos estos meses ha sido el propio alcalde y no sus críticos: "Todos éramos conscientes que el alcalde estaba por las mañanas en el Hospital y por la tardes y por las noches en la Alcaldía", sentenció Ruiz este viernes en el Pleno, para llegar a la conclusión de que "ya es hora de pasar página y de dejar de hablar de sueldos y salarios".



"Carnicero ha pretendido poner en marcha el ventilador de la mierda, no ha defendido al alcalde", se lamentaba José Morales, de Ahora Guadalajara, en una de sus intervenciones, sin encontrar motivos para dejar de creer que el alcalde debe tener dedicación exclusiva. "No es bonito", argumentaba con el adjetivo carmenita por excelencia, que lleguen al Pleno asuntos de la Clínica Sanz Vázquez con el alcalde presente, por ser allí donde paga un alquiler para pasar su consulta privada como médico. Era, por cierto, el siguiente punto del orden del día.



Así las cosas, la argumentación de Daniel Jiménez sonaba forzosamente a muy conocida: "Guadalajara se merece un alcalde que sólo piense en ser alcalde" volvió a clamar. "Bienvenido de nuevo al Ayuntamiento de Guadalajara, señor Román", insistió. "Cremos que los vecinos y vecinas de la ciudad se merecen una explicación que todavía no ha dado", se lamentó.



Por su parte, Jaime Carnicero ocupó su exposición y sus réplicas en afear a otros la simultaneidad de ocupaciones que reprochaban al alcalde. Tan lejos llegó que alcanzó a su añorada Mancomunidad de Aguas del Sorbe, reprochando que José Luis González, alcalde de Yunquera de Henares, esté "liberado" al 75 por ciento pero teniendo como referencia no el sueldo que le correspondería en su pueblo, sino el del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, notoriamente más elevado. Jaime Carnicero tiene concedida compatibilidad por el Pleno desde 2015 para ejercer actividad privada como abogado, aunque no se ocupe en ello.



Sin sorpresas y con el recuerdo de la mucha "mierda" lanzada por unos contra otros y a la inversa, quedó aprobado que Antonio Román cobre el 90 por ciento del máximo estipulado para el alcalde de Guadalajara.