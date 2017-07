Vacaciones en Syldavia

Temas relacionados Opinión Disculpará el lector, o no, pero ya no tiene remedio: esta vez, el periodista va a escribir de sí mismo.



Tampoco tema nadie grandes confesiones ni actos de contrición. O de atrición, para quien aún entienda la diferencia.



Simplemente, me voy de vacaciones. Y lo intento anunciar con frases cortas, comprensibles para el común.



He sacado billete para Syldavia, el país que me descubrió aquel periodista belga, hace tanto tiempo.



Cuando llegue, espero reconocer el país que creí posible, real porque lo veía, acogedor porque me acogía entre las tapas duras de aquellas ediciones de Editorial Juventud.



Por 90 pesetas te regalabas la vida de otros, bajo un título elegido a solas en la trastienda de la librería "Gutemberg".



Con aquellas lecturas, devoradas con pasión de viejo y enloquecido hidalgo de pantalón corto, creíste desde entonces que tu misión era entender el mundo y explicarlo. En eso, como en tantas otras cosas, te equivocaste y has fracasado.



Todos somos un recuento de derrotas. Sólo nos distingue el desparpajo con el que las disimulamos. Nos mantiene el público que acepta, con benevolencia, el esfuerzo de nuestra representación.



Visto lo visto desde entonces y hasta aquí, mejor pasar el rato hoy, tiempo de vacaciones, con el conflicto latente entre syldavos y bordurios que con el de españoles y catalanes.



Muskar XII, el rey syldavo para la eternidad congelada en el tiempo de un tebeo, se parece bastante a Alfonso XIII, aunque estorba mucho menos que su bisnieto Felipe, el que tiene por oficio ser marido de Letizia, la nieta del taxista. Hasta ese punto la ficción mejora a la realidad, aunque otros opinen lo contrario. ¿Para qué aferrarse a lo real, entonces?



Quiero recorrer las calles de Klow para descubrir de nuevo en ellas las siluetas que encontraré más tarde en la Bosnia acribillada por los morteros, en la guerra retransmitida por Reverte antes de ser Pérez-Reverte y sus polémicas cansinas y aburridoras que tanto llegaron a gustarte.



Mi infancia está en Syldavia porque no he olvidado lo que en ella me enseñó ese Tintin que no envejece: los malos están siempre ahí, enfrente. Y hay que combatirlos, aunque te tumben.



Recuerdo todos aquellos cuentos, tan ciertos, del mismo modo que no me queda nada en la memoria de las historias de Salgari o, ni siquiera, del libro de Karl May con el que pasé mi primera noche en vela para saber el final de una historia que me apasionaba y que sólo terminé cuando ya amanecía.



Desde entonces, se diría que han sido muchos más los atardeceres que los amaneceres, aunque la lógica te indique que deben andar a la par, como tus dos pies, tus dos ojos y tus dos manos, esa triple pareja que todavía te acompaña.



En pocas palabras: Me voy de vacaciones, para descansar de ustedes y de mí. En Syldavia, un país imaginario más probable que muchos otros.