“El empresariado de Guadalajara hace las cosas bien”, sostiene Agustín de Grandes

Temas relacionados CEOE Economía Guadalajara (Provincia) La Confederación de Empresarios de Guadalajara celebró este jueves su 39ª Asamblea General. En el transcurso de la misma se dio cuenta a los asambleístas presentes de las actividades realizadas a lo largo de 2016.



En cuanto a las perspectivas de futuro, De Grandes habló de un futuro que está a la vuelta de la esquina y que “se ve cada día mejor”, gracias al trabajo y esfuerzo que todos los empresarios de la provincia de Guadalajara han realizado durante estos últimos años y donde “ya es el momento de recoger los frutos de un trabajo bien hecho”, porque “el empresariado de Guadalajara, hace las cosas bien”.



Para 2017, desde CEOE-CEPYME Guadalajara, se ha preparado un plan de trabajo "con novedades, retos y nuevas ilusiones y donde se ofrecerán más servicios a sus asociados". Dentro de estas líneas de actuación se apostará por el Corredor del Henares, el agua, y el sector turístico, entre otros aspectos "para lograr posicionar a Guadalajara como el centro de la inversión ya no solo nacional, sino también internacional".



El presidente de la patronal provincial, Agustín de Grandes, se refirió a 2016 como un año en el que, tras la incertidumbre política de varias elecciones, se logró formar un Gobierno y aprobar unos presupuestos, los cuáles, consideró insuficientes en cuanto a las inversiones públicas y que mantienen una presión fiscal y normativa, que hacen muy difícil el crecimiento empresarial.



De Grandes no se olvidó de Castilla-La Mancha en su intervención, y de la "esperpéntica situación" en la que se encuentra la región sin unos presupuestos y, con ello, "todas las consecuencias nefastas que esto trae consigo en la economía". Por eso, desde CEOE-CEPYME Guadalajara, se sigue exigiendo a los políticos trabajo para llegar a acuerdos, "igual que hacemos en nuestro día a día los empresarios".



Centrado en la provincia de Guadalajara, el presidente de la Confederación de Empresarios de Guadalajara destacó "el buen hacer del empresariado provincial" y constató como las inversiones tanto nacionales como extranjeras están volviendo a fijarse en la provincia, estas últimas para traer su producción aquí y, las nacionales, para ampliar sus instalaciones "y ofrecer unos mejores y mayores servicios desde Guadalajara".



Aun así, recordó De Grandes que Guadalajara crece "a dos velocidades", por lo que no hay que olvidar seguir potenciando el resto de la provincia más allá del Corredor del Henares, ya sea tanto a nivel turístico como industrial.



El paro junto con el acceso al crédito por parte de las empresas y las familias fue otro de los temas tratados en esta 39ª Asamblea General de CEOE-CEPYME Guadalajara.

En cuanto a los datos internos de la Confederación de Empresarios de Guadalajara, Agustín de Grandes destacó los "12 meses de intenso trabajo, donde CEOE-CEPYME Guadalajara ha continuado siendo el interlocutor del mundo empresarial".



La patronal, agradeció la confianza de los empresarios, pues "año a año, sigue creciendo en su número de socios, así como en los servicios y actuaciones prestadas, además de continuar con su apuesta decidida por la formación en nuestra provincia, cerrando el año 2016 con más de 3.000 alumnos formados entre jornadas, cursos y seminarios".



Mención especial tuvo la apertura del nuevo Centro de Formación y Negocios, situado en la Torre Guadalajara, ampliando la programación de cursos entre los que se encuentran los presenciales, online o la formación “in Company”. Un nivel formativo certificado por su estándar de calidad, motivo por el cual, mantiene la Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.



El presidente de CEOE Guadalajara, durante su intervención, también hizo referencia a los nuevos empresarios, al emprendidurismo, para ello, se cuenta con el programa Emprende+más de CECAM, donde los técnicos alcarreños han estado recorriendo diversas localidades de la provincia mostrando, a todos aquellos que tienen una idea empresarial las bases para crear su propia empresa, pero sobre todo, con el objetivo de que, toda idea o proyecto pueda, por lo menos, ser estudiada su viabilidad.



Los técnicos del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara, en su trabajo diario por fomentar la cultura preventiva dentro de las empresas de la provincia de Guadalajara, realizaron, durante los primeros seis meses del año, cerca de 200 acciones en empresas de todos los rincones de la provincia. Y el departamento de Medio Ambiente y Calidad ha hecho lo propio con otros tantos asesoramientos a empresas de la provincia.



El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), cuyos patronos son el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara, APETI y CEOE-CEPYME Guadalajara, concluyó 2016 con 43 empresas instaladas en sus dependencias dejando libre solo el 5% de su espacio. Unas empresas que daban empleo directo a 112 trabajadores y tenían un volumen de negocio de 3.025.000 euros.

En cuanto a la formación, la fundación CEEI de Guadalajara ofreció actividades a 1.300 personas durante 2016. Un balance muy satisfactorio ya que, además de la creación de nuevas empresas, se ayuda a la consolidación de las ya existentes.



Igualmente, el presidente se refirió a la "colaboración permanente que se desarrolla con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Guadalajara, que con su apoyo permiten a la Patronal alcarreña, estar más cerca de los empresarios de la provincia". También habló de las colaboraciones con los diferentes ayuntamientos de la provincia, como el de Guadalajara, Azuqueca o Sigüenza, así como con otros tantos municipios de la provincia.



La memoria del ejercicio 2016 está accesible en formato digital