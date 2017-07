Temas relacionados Opinión Periodismo Un buen periodista, cínico y de derechas, dejó dicho ya hace mucho tiempo que "el periodismo puede enriquecerle a uno, a condición de que uno abandone el periodismo".



Él nunca dejó de vivir en el Hotel Palace de Madrid, ni de comer con sus amigachos ni de atender a sus amigas.



Comenzó como anarquista y por eso le sentaron en el banquillo después de unos sucedidos en Barcelona; sobrevivió a los socialistas de cuando Primo de Rivera, también a los sectarios de la República e incluso a los del Franquismo, que tampoco parece que fueran realmente "los suyos".



Se llamaba Julio Camba y es bueno recordarlo. Aunque suene a viejuno. Antídoto para estos nuevos viejos tiempos que algunos se empeñan en recetarnos, errando en el diagnóstico. Como si no fueran un escandaloso déjà vu que no entretiene a nadie y sólo asombra a los más incautos.



Quizá por eso, y por mucho más, hay tan pocos periodistas y tanto sucedáneo. Ni malta ni café. La siguiente ronda tendrá que ser de agua mineral. O del grifo. No hay para más.