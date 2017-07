Mañana entra en concurso de acreedores Isolux, responsable de las obras del Hospital de Guadalajara

Desde la Administración regional se considera que no tiene por qué afectar al proyecto

Temas relacionados Economía Guadalajara Junta de Comunidades Hospital de Guadalajara Para este martes, 4 de julio, está previsto que Isolux-Corsán declare concurso de acreedores. Será uno de los mayores de la historia de España, puesto que la empresa presenta una deuda que supera, en principio, los 2.800 millones de euros.



Los más directos perjudicados serán los 3.880 empleados, así como las plantillas de las empresas proveedoras. También tendrá consecuencias en Guadalajara, ya que Isolux-Corsán es la empresa responsable junto con Vías y Construcciones de las obras de ampliación del Hospital General y Universitario, que se mantienen prácticamente paralizadas desde 2011.



La unión temporal de empresas (UTE) formada por Vías y Construcciones más Isolux Corsán Corviam, SA han estado desde hace casi una década intentando acabar este proyecto, que parece no tener fin o, al menos, una fecha creíble de conclusión.



Desde la Administración regional, a preguntas de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, se aseguraba oficialmente este mismo lunes que la situación de Isolux "no tiene por qué afectar a las obras".



En los últimos dos años, PSOE y PP han cruzado declaraciones contrarias de manera reiterada incluso sobre la mera existencia o no de trabajadores en los tajos.



También está pendiente de adjudicación y apertura, con un notable retraso sobre lo anunciado, el párking de pago habilitado en la planta baja y sótanos del edificio de la ampliación, cedida su gestión a una contrata y que debería aliviar la escasez de plazas de aparcamiento en todo el recinto.