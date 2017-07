Quien degolló a una anciana sordomuda en 2015 está a punto de esquivar la cárcel

Noticias relacionadas La juez de Sigüenza no sabe a quien acusar del crimen cometido en 2015 en Hiendelaencina La juez pide ahora nuevas pruebas sobre el crimen de Hiendelaencina, cometido hace año y medio Los búlgaros que fueron sospechosos del crimen de Hiendelaencina, en la calle sin trabas judiciales Libre el hermano de la anciana asesinada en Hiendelaencina tras declarar como autor del crimen Temas relacionados Juzgados Sucesos La Fiscalía que lleva el caso del crimen de Hiendelaencina no ve pruebas para acusar a ninguno de los ciudadanos búlgaros a los que se investigó por el crimen de la anciana Faustina Vacas, de 90 años, ocurrido en noviembre de 2015 en esta localidad ni tampoco al hermano de ésta, Apolinar Vacas.



Así consta en el escrito que ha remitido la Fiscalía a la Audiencia Provincial de Guadalajara, a la que compete ahora resolver sobre el sobreseimiento o sobre la continuación del procedimiento una vez que todas las partes personadas se pronuncien.



En dicho escrito, la Fiscalía se muestra conforme con el auto de terminación del sumario y el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al entender que, tras una investigación "larga y prolija" de los hechos, no se ha podido determinar quién ha sido el autor de la "muerte violenta" de Faustina el 16 de noviembre de 2015.



En su escrito, la Fiscalía ha señalado que no se puede probar que ni Apolinar ni Radko ni Mitka hayan tenido intervención directa en la muerte de Faustina, una anciana nonagenaria y sordomuda que vivía con su hermano en una casa de Hiendelaencina.



Según el Ministerio Público, las intervenciones telefónicas, si bien en un principio parecían decantar la responsabilidad por parte de los investigados, con posterioridad no han servido para concluir su intervención directa.



En cuanto a la declaración de la testigo protegida, que implicaba en este suceso a Mitka y Radko, los teléfonos no los sitúan en el lugar de los hechos ese día pese a que así lo indicó en esos términos la testigo. Además, el único testigo presencial, Apolinar, ya descartó como autores de este hecho a Mitka y Radko en uno de sus diversos cambios de versión.



Además del Ministerio Fiscal, falta que se pronuncien la acusación particular y las defensas.



La juez del Juzgado de Instrucción de Sigüenza, Adoración Amigo, declaraba ya el pasado mes de mayo la conclusión del sumario abierto por este crimen, sin procesar a ninguno de los investigados, es decir ni a los búlgaros que fueron sospechosos en un primer memomento ni tampoco al hermano de la anciana, sobre el que terminaron por recar también las sospechas.



¿Qué ha fallado en la investigación?

Francisco Parres, abogado de Radko, investigado como cómplice, insiste tras conocer este hecho en que "se acusó a los búlgaros de forma injustificada y si no llega a ser por nuestro empeño, se hubieran comido la cárcel, eso es lo terrible".



Según Parres, en esta investigación han fallado muchas cuestiones. A su juicio, las traducciones estaban incorrectamente hechas y fueron corregidas por un traductor designado por la Embajada de Bulgaria. "Aquí ha habido una injusticia", apostilla el letrado de Radko.



En este caso había trece personas en calidad de investigados, casi todos pertenecientes a varias familias búlgaras; Mitka estaba acusada en calidad de supuesta autora y su hermano Radko como colaborador, pero también se unió posteriormente a esta peculiar ruleta de posibles autores el hermano de la víctima, Apolinar.



De momento, el arma que supuestamente se utilizó para cometer el crimen aún no ha sido encontrada.