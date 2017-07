La Policía te pide que sigas estos consejos para evitarte disgustos

Temas relacionados Policía Nacional Sucesos Denuncia Llegado el verano, la época vacacional por excelencia, estamos también en los meses que también son preferidos por los ladrones tanto para entrar en las viviendas habituales como para cometer sus fechorías en los lugares que el resto elegimos para nuestro descanso. La Policía Nacional ofrece unos sencillos consejos para ayudar a evitar el robo de nuestras casas durante la ausencia estival.





DIEZ CONSEJOS PARA SU SEGURIDAD



1. Cerrar

Si va a estar fuera unos días, recuerde: puertas y ventanas cerradas, siempre con llave, no solo con el resbalón. Es aconsejable dotar a la puerta de entrada con una cerradura de seguridad y reforzar las bisagras de la misma.



2. Habitar

En su ausencia, que su vivienda aparente estar habitada es el mejor método disuasorio; por lo tanto, no desconecte totalmente el suministro eléctrico. Recuerde un timbre desconectado es signo de ausencia.



Adquiera un temporizador automático de apagado y encendido. Podemos colocarlo para que a una hora determinada se enciendan varias lámparas, el televisor, radio etc.



No cierre del todo las persianas. Recuerde, ante la duda el ladrón desistirá.



Pida a un vecino de confianza que en los días de su ausencia recoja el correo de su buzón déjele un teléfono de contacto para cualquier emergencia y una llave de su vivienda.



3. Vigilar

Si su domicilio está fuera del casco urbano o habita en una casa unifamiliar, ilumine la entrada, el porche, los patios delanteros y traseros.



4. Guardar

No deje en su domicilio objetos de valor a la vista; guárdelos en una caja de seguridad, así como llaves, talonarios, claves de tarjetas o códigos de acceso a banca on line.



Elabore un inventario con los números de serie de aparatos electrónicos, marca y modelo y hágales unas fotografías. En caso de robo es mucho más fácil recuperarlos.



5. No desvelar

Evite hacer comentarios de sus planes de vacaciones y su duración a desconocidos o en lugares públicos; podrán ser escuchados por terceras personas no deseadas, así mismo no haga estos comentarios en las redes sociales.



Asegúrese de que sus hijos tampoco informan de su ausencia ni aporten datos del domicilio ni personales.



6. No abrir

No abra la puerta o el portal comunitario a desconocidos; compromete tanto su seguridad como la de sus vecinos.



No quede en su casa con desconocidos por teléfono o internet.



Acepte solo servicios que haya solicitado previamente (agua, luz, teléfono, gas), exigiendo acreditación de los técnicos, manteniendo la puerta cerrada hasta que pueda identificar plenamente a la persona que llama.



7. No entrar

Si a su vuelta desgraciadamente encuentra la puerta de su casa abierta o violentada, una ventana rota o algo que le incite a sospechar que alguien ha entrado en su vivienda, no acceda a la misma, llame a la Policía Nacional 091.



8. Denunciar

La colaboración ciudadana contribuye a la seguridad de todos y es importantísima para evitar la comisión de delitos.

Si ve gente merodeando o ruidos en viviendas desocupadas no dude en llamar a la Policía 091.



9. Colaborar

Para los ladrones, todos los ojos son cámaras de seguridad. Si ve algo sospechoso, llame a la Policía (091).



10. Evitar riesgos

Si un ladrón entra en su casa, nunca le haga frente. Salga y lláme al 091.



En su lugar de vacaciones No pierda de vista nunca su equipaje, en especial si viaja al extranjero. Sus maletas pueden ser utilizadas como transporte de sustancias u objetos ilícitos, precíntelas.

En las áreas de repostaje, desconfíe de individuos que distraen su atención advirtiéndoles de que tiene un neumático pinchado o acciones similares.

No lleve la cartera, monedero o teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, llévelos siempre en los bolsillos delanteros.

No cuente nunca dinero en público.

Nunca pierda de vista su tarjeta de crédito al efectuar algún pago.

No deje su bolso en lugares o sitios que no ofrezcan ninguna garantía de seguridad, piense que estos delincuentes realizan sus actos de forma rápida y sorpresiva.

En las playas y piscinas, lleve solo lo imprescindible.

En los hoteles solicite una caja de seguridad para sus objetos de valor.

Preste atención a actitudes extrañas, tales como empujones, o personas que le llaman la atención de una mancha sobre su vestimenta, o cualquier maniobra de distracción a la que pudiera ser sometido.

No dude en llamar al teléfono de emergencias policiales 091 ante la más mínima sospecha.