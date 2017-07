La fecundación “in vitro” en Castilla-La Mancha, sólo en Toledo y Albacete

Temas relacionados Castilla-La Mancha Hospital de Guadalajara Sanidad Todos los hospitales de Castilla-La Mancha realizan ya estudios de fertilidad y en ocho de ellos se llevan a cabo técnicas de inseminación artificial con semen de pareja. No obstante, tan solo hay dos Unidades de Reproducción Humana Asistida que actualmente realizan fecundación in vitro en la región, ubicadas en los hospitales de Albacete y Toledo.



El Sescam ha rescindido todos los convenios con las clínicas ubicadas fuera de la región con las que tenía conciertos, priorizando la oferta con aquellas conveniadas en la propia Comunidad Autónoma. A diferencia de lo que ocurría antes, las mujeres solas o con pareja femenina que lo soliciten tienen derecho a acceder a esta prestación.



Actualmente, el estudio de esterilidad, es decir, la primera fase de la terapia en reproducción humana asistida, se está realizando ya en los 14 hospitales de la red pública regional que tienen operativa la cartera de servicios comunes en el Sistema Nacional de Salud.



De igual manera, son ya ocho los hospitales que también realizan la inseminación artificial con semen de pareja, en concreto los siete que ya la venían realizando --Albacete, Villarrobledo, Puertollano, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina--, a los que recientemente se ha sumado el de Almansa. Además, de forma inminente lo hará el Hospital General Universitario de Ciudad Real.



Por otra parte, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está analizando en qué hospitales debe realizarse el proceso de inseminación con semen de donante.



Igualmente, dentro de esta estrategia regional se han analizado las dos Unidades de Reproducción Humana Asistida que actualmente realizan fecundación in vitro en la región, ubicadas en los hospitales de Albacete y Toledo.