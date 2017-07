Los gamberros han visto antes que tú las nuevas fuentes instaladas por el Ayuntamiento

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

05/07/2017 Lamentable..

No sólo se han llevado los grifos de donde se dice en la noticia sino también de otros lugares. Se lo llevaron nada más instalar la fuente de un parque que hay en la calle Alto Rey, junto a la calle Buenafuente y desde entonces no se puede beber agua. ¿No hay alguna manera de poner un grifo que no se puedan llevar? Lo cierto es que seguramente sí porque toda la vida las ha habido pero ahora han puesto unas que por lo visto es fácil que se los lleven. Por más que pida el Concejal civismo no lo va a conseguir porque de donde no hay no se puede sacar y este país está lleno de incívicos que llenan las calles de porquería, que tiran papeles y de todo al suelo, que dejan los parques destrozados tras un botellón y un largo etc. Es cuestión de educación y sentido social y de eso aquí tenemos poco, muy poco. Y eso, por más que lo intente el Concejal no lo va a cambiar. Además es que como es gratis -jamás pagan las consecuencias de esos actos- su demanda -la acción incívica realizada- es infinita. Así de simple.