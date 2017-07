Los presupuestos regionales se presentarán sin consultarlos antes ni con Podemos ni con el PP

Temas relacionados Junta de Comunidades El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha afirmado que, aunque "pudiera parecer lógico", no habrá reuniones previas con los distintos grupos políticos representados en las Cortes, antes de presentar el proyecto de presupuestos, pues, en anteriores ocasiones, "eso solo ha llevado a que no se cumpliera la palabra dada" y por ello ahora no tropezarán "dos veces con la misma piedra".



Así ha reaccionado Hernando a preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno y donde además ha señalado que el calendario de los presupuestos aún no está "a disposición de los medios, pero próximamente se relatará entero en su conjunto".



Sobre las enmiendas que en su día no se aceptaron y ante la posibilidad de incluirlas en el nuevo texto, el portavoz ha manifestado que el PSOE "asumirá como propias algunas partes del dictamen que salieron adelante con votos a favor del PP y Podemos". "Hay que llegar a un entendimiento y todos tenemos que ceder para que quienes ganen sean los castellano-manchegos. Esas enmiendas son las que estamos dispuestos a asumir", ha agregado Hernando.



Entre esas enmiendas estaba el amianto o la agricultura ecológica, determinadas cuestiones que "sin ningún problema se van a poder acoplar", ha explicado el portavoz del Ejecutivo, al tiempo que ha añadido que "aunque la columna vertebral del texto será similar a lo presentado en enero, habrá diferencias notables en las extremidades".

Asimismo, ha recordado que se contempla un nuevo "macro contexto económico" pues se va a plantear una mayor progresividad fiscal, pues es algo que en este nuevo proyecto "se puede asumir".