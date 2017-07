El 24 de julio, la ministra Tejerina escuchará “TRASVASE CERO” de labios de la consejera de Fomento

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Sacedón Agustina García La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García, ha adelantado este miércoles que se va a reunir en la tarde del próximo 24 de julio con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para trasladarle "un mensaje claro": "trasvase cero".



Así lo ha indicado la consejera, acompañada del presidente regional, Emiliano García-Page, y del presidente de los Municipios Ribereños y alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, en las inmediaciones del pantano de Entrepeñas, un espacio donde ha indicado que hay ovejas en lugar de haber peces y rocas donde tenía que haber agua.



La consejera ha manifestado que el Ejecutivo castellano-manchego "no se va a callar" y ha lamentado que se esté "esquilmando agua" en un momento en el que la situación del Tajo y los embalses de cabecera "es lamentable".

En declaraciones a los periodistas ha incidido en que desde el Gobierno regional se va a seguir "levantando la voz" porque "no podemos permitir que desde el Gobierno nacional se siga mirando siempre para el mismo sitio" a la vista de que no hay agua. Por eso, la titular de Fomento va a pedir a Tejerina que "miren hacia otro lado porque hay otras alternativas".

Desde el inicio de legislatura, según García, el trasvase se ha llevado por una tubería 395 hectómetros cúbicos, y "cada gota de agua que se marcha de Entrepeñas y Buendía" se traduce en la pérdida de desarrollo económico y empleo que se debería generar en esta región ha incidido.

Por último, ha precisado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se negará a participar en una mesa de negociación para tratar esta cuestión pero no sin antes hacer hincapié en que, ahora, la situación "no se puede soportar más", ha precisado.