El PP empieza a darle una salida a Page para no depender de Podemos en Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas Choque de trenes a la vista entre Podemos y el PSOE en Castilla-La Mancha Temas relacionados Lorenzo Robisco Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha enumerado una serie de rebajas fiscales y el apoyo a los autónomos, además de un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias y "dejar de engañar" a los agricultores, para que el Gobierno regional presente "unos buenos presupuestos" que puedan contar con el apoyo de su grupo parlamentario en las Cortes.



Así lo ha manifestado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, en una rueda de prensa en la que ha aseverado que "el único que no quiere tener unos presupuestos es el presidente regional, Emiliano García-Page", quien "va a traer los presupuestos sin hablar con nadie, y el PP quiere otra cosa".



"Lo mejor es una rebaja fiscal que genere empleo, oportunidades e inversión", ha dicho Robisco, que ha enumerado una serie de propuestas en este sentido que incluyen medidas tales como la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de un punto en los dos tramos inferiores autonómicos, una nueva deducción por gastos en guardería, un aumento de la deducción por gasto escolar o triplicar la cuantía del mínimo escolar regrabable incluyendo los libros de texto.



También, el representante 'popular' ha incluido en estas iniciativas la de rebajar "el céntimo sanitario, un compromiso que debería estar cumplido", reducir a la mitad la tasa por inspección sanitaria de locales, bajada y unificación del impuesto por sucesiones y donaciones "como estaba con el PP", una bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales en dos puntos y la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados.



APOYO A AUTÓNOMOS

En cuanto a las medidas para apoyar a los autónomos en Castilla-La Mancha, Robisco ha expuesto propuestas como impulsar la tarifa plana de 50 euros, la deducción en adquisiciones de locales de negocios y en la constitución de nuevas empresas así como una deducción en las transmisión de explotaciones agrarias.



Esta batería de medidas, unida a un plan de choque que reduzca las listas de espera sanitaria y se comprometa a ejecutar las inversiones en materia sanitaria, además del cumplimiento de subir los salarios de los funcionarios en "un 2,5 por ciento" y el apoyo a jóvenes agricultores y agricultores ecológicos, vertebrarían un presupuesto sobre el que no ha manifestado que el PP vaya realizar una enmienda a la totalidad.



"Son medidas que son posibles de llevar a la práctica y que son posibles de reflejar en un presupuesto regional. Fíjense que sencillo impulsar, dinamizar y generar oportunidades", ha señalado el portavoz adjunto del PP en las Cortes.



Para Robisco, es "el momento idóneo" para aplicar esta medidas fiscales que ha dicho que pueden tomar como ejemplo de "la gestión de la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes". "Me gustaría que García-Page comprendiese que es presidente para hacer algo por sus paisanos", ha aseverado.



"Tendrían efecto inmediato. Si se genera más empleo se recauda más, si se generan más ingresos y más oportunidades y hay más ciudadanos para pagar impuestos, se generan más ingresos. No es una fórmula de Lorenzo Robisco, es una fórmula de sentido común", ha sostenido Robisco cuestionado sobre la viabilidad de poner en marcha estas propuesta.