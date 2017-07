Máxima tensión en Podemos por el modo en que García Molina entiende su liderazgo en la región

Temas relacionados David Llorente García Molina Podemos PSOE Cortes de Castilla-La Mancha El portavoz de Podemos en las Cortes regional, David Llorente, ha afeado al secretario regional de la formación morada y compañero de grupo, José García Molina, que no haya consultado ni al Grupo Parlamentario ni al Consejo Ciudadano Autonómico del partido su intención de presentar una enmienda a la totalidad de los nuevos presupuestos.



De este modo ha reaccionado Llorente, en una tertulia de CMM Radio, después de que García Molina, en una entrevista en Europa Press, dijera que Podemos presentará una enmienda a la totalidad si el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos que prepara el Ejecutivo autonómico inicia su trámite parlamentario sin haber sido negociado previamente.



"No ha consultada ni con el Grupo Parlamentario ni con el Consejo Ciudadano Político Autonómico, que ha sido elegido por la militancia, que ha pedido una reunión para tratar el tema de los presupuestos", ha dicho Llorente, que ha añadido que es en el seno de ese Consejo Ciudadano donde se debe decidir este tipo de decisiones.



"Me atendré a lo que se decida en él", ha agregado el diputado por Guadalajara, que ha incidido en que la "negociación es fundamental" y en que antes de dar por asumida esa enmienda a la totalidad "hay que conocer el proyecto de ley que quiere presentar el Gobierno".



Dicho esto, ha añadido que si se parte de la base del acuerdo por el que se dio luz verde a la tramitación de los anteriores presupuestos sería "contradictorio" presentar una enmienda a la totalidad. "Nosotros no tenemos por qué renunciar a presentar enmiendas parciales que mejoren las cuentas. Esperamos que el PSOE se tome realmente en serio las enmiendas y quiera negociar para llegar a acuerdos".



De igual modo, ha defendido que esas nuevas cuentas del Gobierno regional tienen que partir de la base del acuerdo de tramitación, al que llegaron con las anteriores presupuestos, y han de incorporar el Plan de Garantía, incrementar el gasto social y un acuerdo de los profesores interinos. "Cada vez es más evidente que el proyecto ley tiene que ir acompañado de acuerdo de interinos", ha añadido.