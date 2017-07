Prepárate para las fiestas de Cabanillas del Campo: te damos todos los detalles aquí

Temas relacionados Cabanillas del Campo Fiestas Ocio Cabanillas del Campo se prepara para vivir sus Fiestas de verano, con una programación que aglutina un total de 56 propuestas diferentes, orientadas a la diversión de todo tipo de público.



El Ayuntamiento ya ha cerrado el programa, que se desarrollará desde el miércoles 19 a las 21 horas, con el tradicional Desfile de Peñas y Carrozas (aunque habrá un prólogo la noche anterior con un concierto de bandas locales), y que culminará el domingo 23 por la noche, con la tradicional Caldereta y la traca final.



En cuanto al esquema de las Fiestas 2017, estas repiten básicamente el diseño estrenado el año anterior, cuando el Ayuntamiento introdujo algunas novedades.



Así, se vuelve a apostar por la organización de dos grandes conciertos gratuitos en lugar de uno de pago, siendo este año los elegidos “Mago de Oz”, para la noche del viernes, y de nuevo una sesión “dance” de “Máxima FM InSessions” (que el año pasado congregó a más de 7.000 personas en el Ferial de la localidad) para la noche del sábado.



Además de estas actuaciones musicales “mayores”, habrá otras propuestas interesantes, como un festival de grupos locales organizado por una peña en la noche del martes 18; un concierto-tributo a “El último de la fila” para la noche del jueves 20; y verbenas tanto el viernes (en el Ferial, tras Mago de Oz) como el sábado (en la Plaza del Pueblo, como alternativa para quienes no quieran ir a la sesión de música “dance”). Así mismo, hay previsto un espectáculo de flamenco para cerrar las Fiestas el domingo 23. Y también hay que recordar la presencia de bailes de charanga durante todos los días de fiesta, a la hora del aperitivo, organizados por las peñas.



En cuanto a la Feria Taurina, se mantiene la decisión adoptada en 2016 de no celebrar festejos cruentos (no habrá novilladas ni corridas), y sólo habrá sueltas de reses de carácter popular, en virtud del acuerdo alcanzado el año anterior para trasladar los resultados de la consulta vecinal realizada en este sentido. Sí que hay un pequeño cambio respecto a 2016, ya que este año se realizarán dos sueltas de vaquillas en la plaza (una ordinaria, y otra de tipo disco-vaca) y otras dos sueltas de novillos en recorrido por las calles. Desaparece, por contra, el espectáculo de recortes.



Fiesta infantil y gastronomía popular

Las Fiestas de Cabanillas no se olvidan de los niños, y habrá una decena de actos específicamente dedicados a ellos, desde el jueves 20 por la mañana (cuando se repetirá el “Desfile y Pregón Infantil” incorporado al programa el año pasado) y hasta el domingo 23, cuando se ha programado un espectáculo de títeres y guiñol en la Plaza de los Rosales.



Entre medias habrá otras propuestas como parques de hinchables, la Fiesta de la Espuma, la Fiesta Acuática de la Piscina, un Parque Multiaventura, diferentes talleres ofrecidos por las peñas, o el “encierro de carretones” que, antes del encierro, organiza para los pequeños la Peña Taurina del municipio.



Sí es novedad importante de este año la organización de un Parque Multiaventura, pero no infantil, sino para adultos. Tendrá atracciones, toboganes, una mega rampa deslizante de 100 metros de longitud y toros mecánicos. Una propuesta divertida “y un tanto gamberra, que a las peñas les ha entusiasmado en las reuniones preparatorias que hemos mantenido con ellas”, explica el concejal Luis Blanco.



Uno de los grandes momentos de reunión de los festejos en Cabanillas son sin duda las comidas populares. Siguiendo la tradición de las últimas ediciones, este año habrá cuatro propuestas sobre la mesa: El “Día de la Tortilla”, en la noche del jueves 20; la Cena de Peñas para el viernes 21; el Desayuno de Peñas para el sábado 22; y la gran Caldereta Popular Fin de Fiesta del domingo 23. Además, hay que recordar que varias peñas ofrecerán aperitivos a los visitantes durante sus “bailes vermú”.



También referido a las peñas hay que recordar que casi todas ellas aportan al programa la organización o participación en alguna actividad. Así, además de los citados bailes-aperitivo, hay media docena de peñas que organizan la tradicional “Ruta” del jueves por la noche. Otras aportan talleres infantiles, actuaciones musicales, o distintas fiestas abiertas al público. Y también las hay que se encargan de la organización de campeonatos de muy distinto calado: desde un torneo de baloncesto, a uno de videojuegos, pasando por un campeonato de pulsos o una batalla de pistolas de agua. “Creo que es un programa que tiene actividades para todos los gustos y todas las edades, y espero que los vecinos lo disfruten y participen al máximo del ambiente de estos días”, ha valorado el alcalde, José García Salinas.



En cuanto al programa físico -un librito de bolsillo de 16 páginas- hay que reseñar que se repartirá por los domicilios de Cabanillas en el fin de semana previo a las Fiestas. Se buzonearán más de 4.000 ejemplares por los hogares del municipio, y además habrá ejemplares disponibles en los distintos edificios públicos municipales.



PROGRAMA DE FIESTAS CABANILLAS DEL CAMPO

JULIO 2017



MARTES 18

20:00 h. FESTIVAL GRUPOS LOCALES «KAOS A KABA». Con: The Red-Ant, Fatídico, Kiddo, Serán Cenizas y LVDLHC. Organiza: Jarra y Pedal. local de la peña.





MIÉRCOLES 19

21:00 h. CONCENTRACIÓN de Peñas. Recinto Ferial.

21:30 h. DESFILE de carrozas, peñas y animación de calle. Con equipo de sonido móvil y charangas. Del Ferial

a la Plaza del Pueblo. A continuación, PREGÓN a cargo de la Peña Kolga-2 desde el Ayuntamiento.

Música y cañón de espuma.



JUEVES 20

11:30 h. PASACALLES INFANTIL con charanga. De la Casa de la Cultura a la Plaza del Pueblo. A continuación,

PREGÓN de los niños y niñas de la «Peña La Resaca» y PARQUE DE HINCHABLES.

12:00 h. GYMKHANA INFANTIL. 8-13 años. Organiza: Ceda El Vaso. Complejo Ramiro Almendros.

14:00 h. BAILE APERITIVO. En la Plaza del Pueblo. Organiza: Peña El Desfase

14:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA. En la Plaza del Pueblo.

17:00 h. XII TORNEO DE BALONCESTO 3X3. Parque Buero Vallejo. Organiza: Peña El Deskontrol.

19:00 h. 27º CAMPEONATO DE MUS. En el Asador Nombela (Bar Centro de Día).

Organiza: Asociación Alcarreña de Mus.

19:00 h. PARQUE DE JUEGOS DE ADULTOS: Mega-rampa acuática de 100 metros, tobogán acuático, wipeout

y toro mecánico. C/ La Música y Plaza del Pueblo.

19:00 h. ACTIVIDADES DE PEÑAS EN LA PLAZA DEL PUEBLO:

- Juegos de mesa y Limonada (La Bacanal)

- Concurso de comer gelatinas (Infiltrados)

- Taller de Tatuajes de Hena (El Desfase)

21:30 h. DÍA DE LA TORTILLA. Concurso de tortillas caseras (pueden llevarse hechas) y degustación popular

de raciones (precio 1 euro). En el Recinto Ferial.

22:00 h. ACTUACIÓN MUSICAL: «Manolo, el Burro y Cía». Tributo a «EL ÚLTIMO DE LA FILA». Recinto Ferial.

23.00 h. SUELTA DE VAQUILLAS. En la Plaza de Toros. Entradas empadronados: 1 euro venta anticipada.

Entrada general: 3 euros. Venta anticipada en el Ayuntamiento y Casa de la Cultura hasta el día 19.

01:00 h. RUTA DE LAS PEÑAS CON CHARANGA. (Madrugada de jueves a viernes). Salida de la Plaza de Toros.

Recorrido: Kady 69, La Bodega, La Movida, LaKozz y La Bacanal.

03:00 h. FIESTA DEL NEÓN. (Madrugada de jueves a viernes). Pinturas y pulseras que brillan en la oscuridad.

Organiza: Peña La Revolución. En su local.



VIERNES 21

07:00 h. ACTUACIÓN: «Los de la Cruz». Organiza: El Chispazo. En el local de la peña.

07:30 h. DESAYUNO FESTIVO con la Peña El Kaos. En su local.

12:00 h. BAILE CON CHARANGA en el Centro de Día.

12:00 h. FIESTA ACUÁTICA INFANTIL EN LA PISCINA MUNICIPAL:

- Con baño libre, toboganes, pista americana y atracciones acuáticas.

- Taller de Pintacaras con la Peña El Canteo

- 12:30: Batalla de pistolas de agua con La Demolición

13:00 h. ¡VA DE ENTRANTES! Degustación de aperitivos. Glorieta Mariano Pozo. Organiza: Asociación de Mujeres La Campiña.

14.00 h. BAILE APERITIVO. En la Plaza de la Posada. Organiza: Peña Los Fugitivos.

17.30 h. TORNEO FIFA de la Peña La Eskombrera. En el local de la peña.

22.00 h. CENA DE PEÑAS, amenizada por un DJ. En la Plaza del Pueblo.

23.59 h. CONCIERTO: MAGO DE OZ. Entrada gratuita. En el Recinto Ferial

02.00 h. SESIÓN DE DJ. En el local de la Peña Reincidentes.

02.30 h. «ORQUESTA TWISTER» (Madrugada de viernes a sábado). Recinto Ferial

03.00 h. SUELTA DE VAQUILLAS “DISCO VACA” (Madrugada viernes a sábado). En la Plaza de Toros.

Entradas empadronados: 1 euro venta anticipada. Entrada general: 3 euros.

Venta anticipada en el Ayuntamiento y Casa de la Cultura hasta el día 19.



SÁBADO 22

07:00 h. DESAYUNO DE PEÑAS. En la Plaza del Lavadero.

07:30 h. TORNEO DE FÚTBOL 5. En las Pistas del Buero Vallejo. Organiza: Peña La Revolución.

11:30 h. PARQUE INFANTIL MULTIAVENTURA. Rocódromo, escalada, rapel, tirolina de 50 metros, pruebas de puntería, parque de cuerdas y circuito de obstáculos “Laser tag”. En el Polideportivo San Blas.

11:30 h. RADIO ONDA CABANILLAS EN DIRECTO. Programa Especial Fiestas desde el Polideportivo San Blas.

13:00 h. BAILE APERITIVO “JAMTUMACA”. Gazpacho y pan con tomate y jamón. Juegos infantiles.

Organiza: La Litrona. Plaza de los Rosales.

18:00 h. CARRETONES INFANTILES. En la Plaza de toros y en el recorrido del encierro.

Organiza: Peña Taurina La Campiña.

19.00 h. SUELTA DE 3 RESES. Desde el cajón y por el recorrido callejero y la Plaza de Toros. Al comienzo,

homenaje póstumo a David Sánchez Paganos. En la Plaza de Toros y la calle Valdemoma.

Colabora: Peña Taurina La Campiña

19.30 h. DEGUSTACIÓN DE LIMONADA. En la calle Valdemoma. Organiza Peña La Movida.

22.00 h. PARRILLADA Y VERBENA de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. En la Plaza del Pueblo.

23.00 h. BEER-PONG (Mayores de 18). Organiza: La Sacudida. En la sede de la peña.

23:59 h. CAMPEONATO DE PULSOS PASADOS POR AGUA. Organiza: Peña LaKozz. En su local.

00:30 h. MÁXIMA FM INSESSIONS. Con los DJ’s: RAMSÉS LÓPEZ y ARTURO GRAO. Además, hombre láser y

animación. Entrada gratuita. Recinto Ferial

A continuación, DISCO MÓVIL en el Ferial. (Madrugada de sábado a domingo)

00:30 h. «ORQUESTA LA CALLE». (Madrugada de sábado a domingo). En la Plaza del Pueblo.

02:00 h. ACTUACIÓN DE DJ ALPASPA en la Peña Kolga2. (Madrugada de sábado a domingo)



DOMINGO 23

12:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL DE TÍTERES Y GUIÑOL: «Las aventuras de Chupagrifos». Plaza de los Rosales.

13:00 h. BAILE APERITIVO con la actuación de JAVIER PURROY. Plaza de La Posada. Organiza: La Resaca.

19:00 h. SUELTA DE RESES. Por el recorrido habitual: Plaza de Toros y c/ Valdemoma. Colabora Peña Taurina.

21:30 h. CALDERETA POPULAR. En el Recinto Ferial. Precio por ración: 2 euros.

22:00 h. ESPECTÁCULO «RINCÓN FLAMENCO». En el Recinto Ferial, amenizando la cena.