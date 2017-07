Aquí, todas las propuestas culturales del verano en Sigüenza (incluido un festival de tangos)

Temas relacionados Música Sigüenza Ocio Treinta epígrafes diferentes integran la programación cultural de verano que ha preparado el Ayuntamiento de Sigüenza para el periodo estival en la ciudad del Doncel. Las actividades son adicionales a las de las fiestas patronales que, en honor a San Roque y a la Virgen de la Mayor que se van a celebrar en la parte central del mes de agosto, y también a las que convoca habitualmente el Centro Juvenil La Salamandra, y a las Jornadas Medievales, que se celebraran a partir de hoy. Muchas de las incluidas en estos eventos tienen también un marcado matiz cultural.



La primera de las propuestas tenía lugar esta misma semana, a partir de las ocho de la tarde, con la presentación de la exposición de pintura que llevan a cabo cada año las artistas de la Asociación de Amas de Casa de Sigüenza. El programa continua este próximo fin de semana con un concierto coral, que se llevará a cabo en la Ermita de San Roque de Sigüenza, que convoca la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago de Sigüenza y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. El concierto vocal será interpretado por el Coro de Aulas de Vitoria-Gasteiz.



Este año, el ciclo de conferencias de Archivo ofrece dos interesantes charlas, una sobre Martín Lutero, y la otra sobre la llegada de Carlos V a Castilla. Serán los días 19 y 20 de julio, respectivamente, en el Centro Cultural El Torreón. El final del mes de julio propone diferentes conciertos de música clásica así como la segunda edición de la iniciativa 'Cellos Magic' que convertirá a la ciudad del Doncel en capital de este instrumento. Además, el día 28 de julio se va a celebrar el centenario de la construcción del edificio de El Pósito, hoy verdadero foco cultural de la ciudad. Prologado por Juan Carlos García Muela, habrá a continuación dos actuaciones, un sainete y una zarzuela, para celebrarlo. El comienzo de agosto lo será también del Festival de Clásica en Verano. Y con el comienzo del mes llegarán también las Jornadas de Estudios Seguntinos, siempre dedicadas a temas de interés histórico para la ciudad.



Asimismo, esos primeros días del mes de agosto prometen ser entrañables, con el homenaje a Pepe Cerezo en la Plaza Mayor. Tendrá lugar entonces la actuación de la Rondalla Seguntina y del Grupo de Baile Virgen de la Mayor, además de cuatro exposiciones, tres de pintura, incluidas las de los artistas locales Rosa Alonso y Graciano García, y la de esmaltes de fuego de José María Alonso. En septiembre llegará el I Festival de Tangos de la ciudad de Siguenza, gran novedad de la programación de este año. “Como en cada temporada, el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo por acercar a la ciudadanía y ofrecer a los visitantes una programación cultural amplia, variada, con novedades y propuestas consolidadas, que esperamos sea del agrado del público”, valora Sonsoles Arcones, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza.



JULIO



05/07/2017 INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN TALLERE DE PINTURA DE LA ASOC. AMAS DE CASA SEGUNTINAS.

18:00 h. Sala de la Galería (Oficina de Turismo).

Hasta el 11 de julio.



08/07/2017 CONCIERTO CORAL “CORO DE AULAS DE VITORIA-GASTEIZ”

20:00 h. Ermita de San Roque

(A beneficio de la Asociación Amigos Iglesia de Santiago).



XVIII JORNADAS MEDIEVALES

DEL 7 AL 9 DE JULIO

(Ver Programa aparte)



15/07/2017 CONCIERTO JAZZ.

AURORA ARTEAGA CUARTETO.

20:00 h. Teatro-Auditorio “El Pósito”.



19 /07/2017 CICLO DE CONFEREN CIAS DEL ARCHIVO HISTÓRICO. Centro socio-cultural “El Torreón”.

20:00 h. “MARTIN LUTERO, EL FRAILE QUE PARTIÓ EUROPA”.



20/07/2017 CICLO DE CONFERENCIAS DEL ARCHIVO HISTÓRICO. Centro socio-cultural “El Torreón”.

20:00 h. “LA LLEGADA DE CARLOS V Y LAS COMUNIDADES DE CASTILLA”.



22/07/2017 CONCIERTO PIANO A CUATRO MANOS. DANIEL CAMPOS Y HUMBERT MACHADO.

20:OO h. Teatro-Auditorio “El Pósito”.



SEMANA DEL 23 AL 29 DE JULIO CHELLOS MAGIC’S.

(Ver programa aparte).



28/07/2017 18:00 h En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Entrega de la XIV Edición “Mención Especial Ciudad de Sigüenza por la Igualdad” a la Dra. Dª ROSA PÉREZ GARCÍA.



28/07/2017 GRAN GALA CONMEMORACIÓN CENTENARIO DEL TEATRO “EL PÓSITO”.

20:00 h. Introducción de JUAN CARLOS GARCÍA MUELA.

SAINETE “EL CABALLERO DE SIGÜENZA” Interpretado por el Grupo de Teatro de Sigüenza dirigido por Fernando Álvarez.

ZARZUELA “LA REVOLTOSA”, Interpretada por la Cía. Barco y dirigida por Mabel González y director musical Manuel Valencia.



29/07/2017 CONCIERTO DE VIOLONCHELOS

20:00 h. Teatro-Auditorio “El Pósito”.



CONCIERTO DE “MIDIFE SPECIAL”

23:30 h. Plaza Mayor.



SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO

CLÁSICA EN VERANO (Ver programa aparte)

Conciertos a las 20:30 h. En el Pósito o en San Roque.



DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO

XLII JORNADAS DE ESTUDIOS SEGUNTINOS

(Ver programa aparte)



AGOSTO



04/08/2017 23:00 h. en la Plaza Mayor.

HOMENAJE A PEPE CEREZO

Actuación de la Rondalla Seguntina y el grupo de baile Virgen de la Mayor.



DEL 05 AL 13/08/2017

Exposición de óleos de ANA ISAZA

(Ermita del Humilladero).

Exposición de óleos de GRACIANO GARCÍA

(Sala de la Galería. Oficina de Turismo).



DEL 14 AL 28/08/2017

Exposición de Esmaltes al fuego de José María A.

(Ermita del Humilladero).



DEL 25 AL 31 /08/2017

Exposición de oleos de ROSA ALONSO. (Plazuela de la carcel).



Del 5 de agosto al 20 de agosto programación

FIESTAS DE SAN ROQUE

(Ver programa de fiestas)



19/08/2017 TEATRO. 20:00 h. en el Pósito.

“LAS MÁS-CARAS” Interpretado por la compañía

TRES TRISTRES TRIGRES TEATRO.



22/08/2017 20:00 h. CONCIERTO (Catedral de Sigüenza)

ASOCIACIÓN OPERÍSTICA DE NAVARRA.



23/08/2017 20:00 h. ZARZUELA “ADIOS A LA BOHEMIA”

Interpretada por la Cía BARCO acompañados del coro VOCES DE SIGÜENZA.



25/08/2017 20:00 h. CONCIERTO GUITARRA FLAMENCA

Interpretado por DAVID MONGE GARCÍA.

Ermita de San Roque.



SEPTIEMBRE



09/09/2017 20:00 h. en el Teatro-Auditorio “El Pósito” CONCIERTO. ALICIA RANDO (Violín) y MIGUEL ANGEL GÓMEZ (Piano).

Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara. Organiza: Ayuntamiento de Sigüenza.



15 y 16 /09/2017

I FESTIVAL DE TANGO CIUDAD DE SIGÜENZA

Viernes 15: 20:00 h. en el Salón del Trono del Parador de Sigüenza CONCIERTO de ROMINA BALESTRINO (Voz) y SERGIO MENEN (Guitarra).



Sábado 16:

12:00 h. CHARLA-COLOQUIO “El Tango llegó a España desde París?”

Sala de conferencias de la Plazuela de la Cárcel.

21:00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL.

Romina Balestrino y Juan Cátiva (voz) Fabián Carboné (Bandoleón), David Merlín (Piano), Juan Manuel Nieto y Natalia Vicente (Bailarines).

Organiza: POEMA 12, Parador y Ayto. de Sigüenza.



22/09/2017 20:00 h. en el Teatro-Auditorio “El Pósito”

CONFERENCIA: “EL PATRIMONIO MUSICAL DE LA CATEDRAL”. Por el profesor GARCÍA GARMILLA.



23/09/2017 20:00 h. en LA CATEDRAL DE SIGÜENZA.

CONCIERTO SINFÓNICO CORAL



EXPOSICIONES PERMANENTES



CASA DEL DONCEL

C/ Travesaña Alta

*CENTRO DE VIHUELA DE MANO Y LA GUITARRA ESPAÑOLA “JOSE LUIS ROMANILLOS”

* EXPOSICIÓN DE PINTURA DE FERMÍN SANTOS Y SANTOS VIANA.

* “UN SIGLO TEJIENDO SUEÑOS” (Exposición sobre la confección de alfombras en Siguenza).



ERMITA DE SAN ROQUE

EXP. DE PINTURA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

(Fondos del Excmo. Ayto. de Sigüenza)

Horario: MAÑANAS:Sábado y domingo de 12 a 14:00 h.

TARDES: Viernes y sábado de 17:00 a 21:00 h.



CANFRAN LUCEA

CINCELADOR

C/ Seminario, 12.-

Sigüenza





BIBLIOTECA MUNICIPAL

C/ Valencia, 9-11 (2ª Planta)

CENTRO SOCIO-CULTURAL “EL TORREÓN”

Tno. 949 390 519

HORARIO DE VERANO (JULIO Y AGOSTO):

Mañanas de 09:00 A 14:00 h.

Tardes: de 17:30 A 21:30 h.

(De lunes a viernes. Viernes tarde cerrado)

Nuevo servicio eBiblio (1.500 libros electrónicos en préstamo).

Servicio de Biblio-Piscina (Piscina Municipal).

EXPOSICIÓN DE “VIAJE A LA ALCARRIA”

(Hasta el 14 de julio)



CENTRO JUVENIL “LA SALAMANDRA”

Pseo. De la Alameda, s/n

www.lasalamandrasiguenza.wordpress.com