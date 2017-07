Orlena de Miguel, futura candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, pide cita con Page

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

07/07/2017 ¿Nos toman por idiotas?.

Por cierto que se le ha debido olvidar a Ciudadanos que esta señora, al repetirse las elecciones, perdió el escaño en el Congreso que había conseguido en las anteriores elecciones. Si ya ahí bajó C´s hasta el punto de no revalidar el escaño, imaginense ahora, con las cosas que están haciendo, lo que pasará en las próximas elecciones. Y en cuanto a CLM ni siquiera sacaron en dicha Comunidad representación parlamentaria alguna. Y aún así, van y la ponen de candidata nada menos que a presidir la Junta. Jajajaja. Señores de Ciudadanos somos muchos los españoles que les estamos esperando en las urnas para enviarles a casa porque han demostrado ser un fraude además de incompetentes. Fraude porque no se puede presentar uno a unas elecciones con un ideario socialdemócrata y una vez conseguidos los escaños cambiarlo a liberales. No se pueden cambiar las reglas a mitad del partido porque eso es hacer trampas y engañar a la gente, simplemente. Por lo demás, por más que quieran vendernos sus motos de que han conseguido tal o cual cosa, lo cierto es que son la muleta del PP y carecen de principios. Unos días tienen unos; otros, otros distintos y así hasta el infinito. Simplemente ni son lo que ofrecen ni son fiables en absoluto y nadie en su sano juicio daría su confianza mediante el voto a quien no es fiable. Así de simple. Juan

07/07/2017 De TBO.

Jajaja ¿esta señora candidata a presidir la Junta de CLM? Lo que nos faltaba. Esta es una de esas personas, que sin tener ni idea de un tema, pontifican sobre el mismo y todo gracias a su partido que la pone ahí. Es de chiste. Esta señora es licenciada en filogía hispánica y en la Ejecutiva de su partido la ponen como responsable de Tráfico y Seguridad Vial. Jajaja, ¿sabrá difenciar un TIR de un 600? ¿Sabrá qué es un carril de aceleración? Vaya tela. Profesionalmente no tiene ninguna experiencia en la materia y formativa tampoco pero ya ven, va el partido y la pone ahí en ese puesto.¡ Es demencial! ¿Qué relación existe entre el tráfico y la seguridad vial y la filología hispánica?. Ninguna, absolutamente ninguna. En fin, estos de Ciudadanos creen que siendo voluntariosos pero sin saber se puede ir lejos pero lo cierto es que no hay nada más peligroso que un/a voluntarioso/a sin conocimientos específicos en la materia pues la metedura de pata está asegurada. Primero fórmese y luego ocupe puestos. No al revés. En fin, otra de las ´´boutades´´ de Ciudadanos que ya se cuentan por miles. ¡menuda panda de indocumentados!! Manuel CE

07/07/2017 No hay nivel.

¿Bagaje profesional de esta señora? ¿Tal vez el mismo que el de Emiliano? ¡Estamos listos! Groucho

07/07/2017 así estamos.

del paro a las más altas cotas del fracaso

Alba

07/07/2017 Madre mía .

Presidenta de la JCCM??? Ni en sus mejores sueños...... sólo me ha venido a la cabeza ´´madre mía... ´´ quizá en otros de menos responsabilidad está bien... pero preside ya de la junta???????