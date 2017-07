Un menor, a martillazos contra un gato para luego subir el vídeo a las redes sociales

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

07/07/2017 Basura de persona.

Menudo psicopata, torturando a un ser indefenso, me da asco de esta bazofia de persona, porque eso es lo que es un mierda. (perdon por la palabra) pero no me puedo contener Alcarreño

07/07/2017 Enfermos.

Igual que con el caso de los cachorros de perro, es imposible que en Horche no sepan quién es esta criaturita. Por cierto, hay estudios que confirman que los psicópatas torturadores de personas comienzan con pequeños animales, que le tengan vigilado. Toño

07/07/2017 Malnacido .

Que digan el nombre del hp este para ir hacerle una visita, por que por ley son intocables manuel

07/07/2017 niñato.

tu madre no tendra la culpa, pero vaya un hija de de la gran P....que estas hecho.

sin verguenza, a ti si que te hace falta unos buenos palos para que espaviles chaval, niñato de mierda