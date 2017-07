De las Heras le pide a Page que “se vaya a su casa”

Temas relacionados Juan Antonio de las Heras PP PSOE García-Page Junta de Comunidades “Mientras el descenso del paro, que ha sido histórico en España en el mes de junio, y la estabilidad avalan al Gobierno de Mariano Rajoy, en Castilla-La Mancha los datos demuestran la incapacidad de Page para seguir al frente de esta región, a la que ha sumido en un caos que está perjudicando a los ciudadanos”.



Así lo ha denunciado el senador del PP por Guadalajara, Juan Antonio De las Heras, que ha hecho balance de los avances que se están consiguiendo con el Gobierno de Rajoy, frente al retroceso que se está produciendo en Castilla-La Mancha a causa del “desgobierno de Page”. En este sentido, apunta que esta región es la penúltima comunidad autónoma en descenso del paro, seguimos sin presupuestos, las carencias en materia de sanidad son de “juzgado de guardia”, los planes de empleo “no funcionan y no los paga”, la educación, agricultura o servicios sociales se están resintiendo por los recortes implantados por el Ejecutivo de Page.



Según destaca De las Heras, mientras el Gobierno de España “acuerda los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de techo de gasto para 2018, pactando además una rebaja selectiva en el IRPF a los contribuyentes con rentas más bajas, y flexibiliza los objetivos de déficit para las Comunidades Autónomas, Page en Castilla-La Mancha sigue empantanando y enfangando los presupuestos para este año, incapaz de alcanzar un acuerdo e instalado en el ‘no es no’”.



El senador del PP por Guadalajara lamenta profundamente los perjuicios que para los castellano manchegos está teniendo el “desgobierno de Page, basado en mentiras y planes de todo tipo que son solo papel mojado”. En este sentido, asegura que por culpa del “pésimo ejecutivo regional, Catilla-La Mancha va a perder más de 400 millones de euros extras que contemplan de los presupuestos generales del Estado que no se podrán dedicar a Educación, Sanidad, a Servicios Sociales, al progreso de esta región por no tener aprobados los presupuesto. Ni siquiera va a ser capaz de aprovechar los recursos extraordinarios que los Presupuestos Generales tienen reservados para las Comunidades Autónomas”.



En dos años de gobierno de Page, De las Heras pone en su ‘haber’: la pésima gestión de los servicios sociales, las inservibles planes de empleo, la deuda desorbitada, el caos sanitario, las malas perspectivas de crecimiento, las listas de espera disparadas, el engaño a los docentes, el cierre de colegios públicos, el abandono de los dependientes o el freno a las empresas y al empleo, entre otros muchos perjuicios.



Con todo, De las Heras considera que el “presidente de Castilla-La Mancha no da la talla, abocado a un pacto de perdedores, ni siquiera cuenta con el respaldo del secretario general de su partido. Ante su incapacidad para dialogar y pactar, la única salida que le queda a Page es irse a su casa”.