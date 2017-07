Desde Atienza claman contra Puigdemont, aprovechando un acto de Nuevas Generaciones del PP

Temas relacionados PP La III Escuela de Verano organizada por Nuevas Generaciones de Guadalajara, celebrada en Atienza, se ha cerrado este domingo tras dos jornadas de análisis y debate en las que no ha faltado el homenaje de los jóvenes de NNGG al concejal de Ermua asesinado hace 20 años, Miguel Ángel Blanco, que protagonizó la jornada del sábado, como ya informó LA CRÓNICA DE GUADALAJARA.



El domingo, una charla coloquio sobre “Partido Popular, un partido muy diverso: El día a día de nuestros alcaldes” ha tenido como ponentes a los alcaldes de Sigüenza (José Manuel Latre), Aranzueque (Raquel Flores), Mazarete (Lucía Enjuto), Quer (José Miguel Benítez) y Pedro Loranca, alcalde del municipio anfitrión.



La III Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP ha sido clausurada por el vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, quien ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber "dividido a su propio partido" y a otras formaciones: "a los de Podemos entre los que dicen sí y los que dicen no al referéndum; y a los del PSOE, entre los que dicen que España es una nación plural, pero solo una, y los que hablan de nación de naciones plurinacionales". "Un gobernante no puede dividir a la sociedad que gobierna", le ha advertido.



Para Maroto, el presidente autonómico "se ha quedado solo y desnudo de argumentos para seguir adelante", como el emperador de la fábula, y le ha recomendado que "no hable solo con los suyos y reflexione".



En la clausura de esta III Escuela de Verano que organiza Nuevas Generaciones de Guadalajara, también han participado Cristina Molina (presidenta regional de NNGG Castilla-La Mancha); Reyes Fernández (secretaria general nacional de NNGG); así como Juan Pablo Sánchez secretario general provincial del PP de Guadalajara.