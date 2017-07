Celebradas las Jornadas Medievales de Sigüenza: recuérdalas en 40 imágenes

Temas relacionados Sigüenza Las Jornadas Medievales de Sigüenza han celebrado este fin de semana una nueva edición en la que, a pesar de las tormentas ocasionales, ha registrado un lleno la ciudad. La actuación del grupo folk guadalajareño 'Las Colmenas' no pudo llegar a término por la tormenta.



El sábado,se daban cita en la Plaza de Don Hilario Yabén caballeros y soldados, músicos y cortesanos. A las once y media de la mañana exactamente, la comitiva real iniciaba el desfile por la calle del Cardenal Mendoza. Este año no ha faltado a su cita Juan Gonzalo, que deleitó al numeroso público que se apostaba a ambos lados de las calles por las que atravesó el desfile con sus bailes, abriendo paso a los reyes y a su séquito.



A la altura del Atrio catedralicio, quedaban instalados los primeros puestos medievales, que en número de 130 han jalonado la calle Mayor, hasta el Patio de Armas del Castillo Medieval, incluida la Plaza Mayor.



La comitiva real siguió por Mayor y la travesaña Alta, pasando sucesivamente por delante de las Iglesias de Santiago y de San Vicente, cruzando el Arco del Portal Mayor, y siguiendo por la calle de la Puerta Nueva y Castillejos, hasta llegar al Castillo. Cuando los reyes llegaban al pie de las almenas, recibieron, simbólicamente, las llaves de la ciudad. Quiso la tormenta respetar el desfile, descargando el cielo sólo alguna gota refrescante. A mediodía, llovió con fuerza durante media hora larga.



A partir de las seis de la tarde del sábado, las Jornadas Medievales retomaban el pulso, con sucesivos pasacalles por el casco histórico de la ciudad, justas y los juegos medievales a caballo en las eras del Castillo que, a diferencia de otros años, contaron con una temperatura suave, y no con los acostumbrados rigores del calor estival de julio.



Después de los combates de los caballeros, los partidarios de Doña Blanca trataron, una año más, sin éxito, de liberarla de su cruel reclusión, en la celda en la que estuvo presa, aunque estuvieran a punto de lograrlo, puesto que presentaron dura batalla. Este es el hecho ficticio que nunca sucedió, pero que muestra la nostalgia que siente la ciudad por el infortunio de la reina.



A partir de las diez de la noche, Sigüenza quedó iluminada por cientos de velas. La hora bruja, las doce de la noche, llegaba precisamente con las brujas en Plaza, cuya presencia realzaba con su percusión impresionante el grupo Ixera.



El domingo, y después de que los partidarios de Doña Blanca fracasaran en su liberación, se recreaba el destierro de la bella reina, un hecho real, aunque no se produjera con tanto boato, y también el combate fratricida entre don Pedro I el Cruel y su hermano bastardo don Enrique de Trastámara, que acabó con la muerte del primero, a manos del Barón DuGuesclin, igualmente un acontecimiento histórico, pero que no sucedió en Sigüenza, sino en Montiel. De nuevo han sido cientos de personas quienes han seguido las actuaciones en directo, aplaudiéndolas como merecían a su término.



A lo largo del fin de semana, adecuando el flujo de vehículos y peatones que han generado las jornadas han estado voluntarios de Protección Civil de Sigüenza, de nuevo dirigidos por Martín Cañamón, la Policía Local y la Guardia Civil. Además, ha habido presencia de voluntarios de Cruz Roja de las demarcaciones de Sigüenza y de Guadalajara, que, afortunadamente, no han tenido que atender a nadie.