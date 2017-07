Adiós a los abuelos

Temas relacionados Opinión El binomio abuelos-nietos ha dado mucho juego durante años en los pueblos de Guadalajara, y de toda España, claro está. Pero desde hace un tiempo se ha roto de manera natural y casi imperceptible, como sin darnos cuenta, hasta que vemos cómo el popular y largo veraneo en el pueblo de los abuelos ha pasado a ser una simple visita puntual casi siempre coincidiendo con las fiestas patronales.



Desde hace muchos años, cuando comenzaba a fraguarse sin remedio el desastre de la despoblación en el medio rural español, sobre todo en la conocida ahora como la Laponia española, los vecinos que aún quedaban durante el año y sus hijos ya emigrados a fuerza de necesidad a Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza... comenzaron a percibir la que se avecinaba y muchos cambiaron las fechas de las fiestas patronales adaptándolas al periodo vacacional, para al menos en esos días poder reunir en torno a la mesa familiar a todos: abuelos, hijos y nietos, esas tres generaciones que marcan la realidad de nuestros pueblos hoy.



Cuando comenzó el éxodo rural en los años 60 y 70, el camino ya estaba marcado para aquellos que aún resistieron la oleada migratoria; después se marcharon en los setenta y ochenta sin solución de continuidad los hijos de quienes decidieron seguir viviendo en sus lugares de nacimiento; y ya la generación tercera de nietos, todos ellos volvían al pueblo de sus abuelos a veranear.



Y ahora, ese cordón umbilical que daba vida a nuestro medio rural, que llenaba los meses de julio y agosto de nietos las calles y plazas, que daba sentido al menos durante unas semanas a la vida de los abuelos, se está rompiendo a marchas forzadas en este proceso imparable de desertización poblacional del que tanto se habla y para el que tan pocas soluciones se ponen en realidad.



La situación ha llegado a tal extremo que ya ni los nietos veranean en los pueblos. Sencillamente, por ley de vida, sus abuelos han ido desapareciendo y sus raíces han dejado de crecer en esos lugares. Los padres, emigrados, tampoco tienen ya en muchos casos la referencia obligada de sus propios padres y la cadena de la vida se rompe hasta para pasar las vacaciones en el pueblo.



Por eso, aquellos inolvidables veraneos durante los meses de julio y agosto en el pueblo, con los abuelos, se han convertido en unas mini estancias casi testimoniales de unos días coincidiendo, a ser posible, con las fiestas patronales. Y si te he visto no me acuerdo. Es la vida de los pueblos, donde aquellas fiestas enormes de los años 90 y principios de siglo comienzan a desaparecer y dejan de ser una referencia para los jóvenes veinteañeros que recorrían las comarcas de la Sierra o Molina siguiendo la ruta fiestera de verano generando un movimiento social muy llamativo.



Ahora, ya no vienen los nietos ni para eso.





P.D. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, interrogado en "La brújula de la economía", de Onda Cero, el pasado día 4 de julio, sobre la sensibilidad del Gobierno hacia esta problemática de la desertización y envejecimiento decía que el Estado tan solo tiene para gastar 39.000 millones de euros de los 480.000 millones del total del gasto anual, después de asumir el gasto publico del Estado (desempleo, pensiones, intereses de la deuda...) y que, en realidad, son las comunidades autónomas las que se llevan de esa cantidad del pastel la mayor parte ya que reciben al año unos 170.000 millones de euros, muchos de estos en función precisamente de los ratios de despoblación y territorio por lo que deben ser estas, entendemos, las que asuman la lucha contra la despoblación y el envejecimiento. Las comunidades autónomas, además de andar cada una por su lado, dicen que el problema es de Estado. Y mientras tanto, la casa sin barrer.