A los pobres que están cerca de nosotros les resulta casi imposible dejar de serlo

Cáritas de Castilla-La Mancha ha advertido de "la cronificación" de las necesidades de las personas más empobrecidas en la región tras haber atendido en el año 2016 a un total de 46.219 personas en la Comunidad Autónoma a través de diversos programas en los que han participado 6.076 voluntarios.



"Ellos --los más vulnerables-- no han notado la recuperación", ha aseverado el presidente de Cáritas Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la Memoria Económica del Ejercicio de 2016 y de los programas llevados a cabo por la entidad junto al arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, y el coordinador de Cáritas en la región, Amador Casquero.



Antes de que Muñoz y Casquero indicaran los datos y cifras de lo que ha supuesto el servicio y ayuda de esta entidad, el arzobispo de Toledo ha manifestado que "cada comunidad cristiana que no contara con Cáritas, le faltaría algo". "Son la expresión de unos cristianos agrupados y, a partir de ahí, vemos la necesidad de coordinarnos como seres humanos" para llevar a cabo esta función social, ha señalado Rodríguez.



"Uno de los rasgos fundamentales de la comunidad cristiana es justamente el cuidar de los pobres, el saber que el mundo tiene que ser transformado y que no podemos nunca aceptar la injusticia y aquello que motiva tantas y tantas pobrezas.



Eso es lo que intenta y lo que realiza la campaña institucional de Cáritas. Se trata de aprender a vivir en común, en la misma casa de la que habla el Papa Francisco. Todas las personas tienen los mismos derechos en todos los sitios", ha aseverado el arzobispo de Toledo.



17,3 MILLONES DE EUROS

En toda la Comunidad Autónoma, Cáritas ha invertido un total de 17.345.976 euros, mientras que el año pasado la cifra alcanzó los 16,6 millones de euros, de los que el 63,4 por ciento proviene de recursos propios y privados -un 7,4 por ciento más que en 2015-- y el 36,6 por ciento de subvenciones públicas.



Con estos recursos económicos, Cáritas regional, que comprende también territorios de Extremadura, ha prestado atención a 5.643 pesonas sin hogar a lo lardo del año anterior en sus puntos de información o en los diferentes servicios de alojamiento que presta.



Asimismo, 31.182 de las personas que han acudido a Cáritas han sido personas necesitadas de acogida, mujeres, inmigrantes y temporeros, 1.453 han sido reclusos o exreclusos que requerían de mediación jurídica, mientras que 543 familias han recibido ayuda del restaurante solidario o del supermercado en el proyecto en Toledo o Guadalajara.



Por otra parte, 1.186 personas han sido atendidas a través de los programas de mayores, 931 personas en zonas rurales, 511 a través del programa de drogodependencias, 771 con el de menores, 130 mediante el programa de vivienda y 33 en el programa de enfermos de VIH/Sida.



También Cáritas de Castilla-La Mancha ha participado en proyectos de ayuda y cooperación internacional en 28 países de África y Latinoamerica, así como otros donde ha desarrollado proyectos de emergencia tales como Siria, Irak, Filipinas, Nepal, Haití o en el Cuerno de África.



Cuestionados sobre el perfil de las personas voluntarias que prestan su ayuda en el desarrollo de los programas de Cáritas, Muñoz y Casquero han apuntado que cada vez "hay más jóvenes" implicados en estas iniciativas y, también, personas que han sido atendidas anteriormente por la entidad y que después se convierten en voluntarios.