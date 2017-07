Guarinos reprocha al consejero de Sanidad “irse de cañas y vinos en vez de gestionar”

Temas relacionados Guarinos Listas de espera Sanidad La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha reprochado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que "saque pecho" por los datos de las listas de espera, pues ha asegurado que están "maquillados" y, además, los ciudadanos de la región "están cansados de que les tomen el pelo".



De este modo ha reaccionado la presidenta de los parlamentarios 'populares', después de que el consejero del ramo informará este lunes sobre este asunto, asegurando que en lista de espera al cierre del primer semestre en la región hay a 90.365 personas, "el mejor dato en los últimos nueve años".



"Los ciudadanos están cansados de que les tomen el pelo. Este Gobierno miente día tras día y juega con la salud de los castellano-manchegos, poniéndola en riesgo", ha defendido Guarinos, que ha añadido que el Ejecutivo de Emiliano García-Page "no tiene nada de que presumir", pues en cuanto a este asunto "hace trampas permanentes".



Guarinos ha preguntado al consejero dónde están los pacientes de cirugía menor que, según ha criticado, han sido sacados de las litas oficiales por el Gobierno regional, al tiempo que ha vuelto a denunciar que las agendas están cerradas y "la gente no está en ninguna lista de espera para ser atendida, por lo que no computan".



"Solo en el Virgen de la Salud de Toledo hay 4.000 personas sacadas de lista de espera sin recibir respuesta del Sescam", ha añadido la diputada del PP, que ha agregado que tan solo en cirugía en la actualidad hay cerca de 8.000 personas más esperando que cuando su partido gobernaba en la región.



"La sanidad no se gestiona yéndose de cañas y vinos, desde el colegueo, que es lo que parece le gusta a este consejero. Se gestiona con gente responsable, que es de la que carecemos en este Gobierno de Castilla-La Mancha", ha condenado.



"Que se ponga la bata de trabajo y visite quirófanos, que vaya a las urgencias, a los servicios de mantenimientos de los hospitales y hable con los pacientes", le ha pedido la diputada 'popular al consejero.