Los movimientos de Page alertan sobre una probable convocatoria de elecciones anticipadas

11/07/2017 Pudiera ser que si.

Gracias a esos tan autenticos que nunca han ganado nada, pero nada de nada, el PSOE de CLM va camino de la extinción.

No te cortes PRESIDENTE y haz lo que creas oportuno, pero ante todo no cambies tu nombre para llamarte Danielillo que nos dará la risa. Kyto To

11/07/2017 Tan auténtico como...Podemos..

Señor Page, no haga de tripas corazón y al toro. Un PSOE CLM secuestrado por Podemos no estaba en los pactos de investidura. Presente unos nuevos presupuestos y, si esos, sí los podemitas, generan un nuevo fiasco, pacte hasta con el diablo, pero manteniendo la esencia socialdemócrata del PSOE raza pura, que es mejor que el auténtico ese que pulula por el ambiente. No tenga miedo a dar el paso si todo se pone negro.

asi no

11/07/2017 Uno del P.S.O.E. ...autentico..

Este politiquillo venido a menos lo que tiene que hacer es cumplir su palabra y marcharse, es un meapilas como los que le precedieron...lease Barreda y PP Bono..Si es que tiene palabra, que ya hasta lo dudo. Kyto To

11/07/2017 Podemos estratagemas CLM , un socio ...leal, nos estruja en los recortes..

Después del fiasco de Podemos CLM con lo de ´´donde digo..., digo diego´´ en la aprobación de los fallidos presupuestos de 2017, y más ahora que Podemos Nacional está en pleno retroceso por defraudar las expectativas puestas en ellos, si es necesario convoque nuevas elecciones porque los ciudadanos no podemos estar secuestrados por las estrategias de estos ´´políticos´´

que en lugar de revertir recortes los están ampliando tanto en el tiempo como en la cuantía de los mismos. Así que señor Page presente ya esos nuevos presupuestos y si no se aprueban yo sé bien quién va a pagar el pato.