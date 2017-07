Page se reúne hoy con los suyos ante el posible adelanto de las elecciones en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Podemos PSOE García-Page Junta de Comunidades El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inicia este miércoles una ronda de contactos tanto con su Consejo de Gobierno como con la cúpula del PSOE castellano-manchego para analizar la hoja de ruta ante el presumible bloqueo de la tramitación de los presupuestos que iniciarán su recorrido en breves fechas.



García-Page afronta estos contactos después de acelerar su agenda europea prevista esta semana y con la puerta abierta a adelantar las elecciones en la región si esta segunda intentona de tener unos presupuestos vigentes de 2017 vuelve a cosechar la negativa de las Cortes.



Así lo ha desvelado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, quien ha considerado a preguntas de los medios que la falta de apoyo anunciada por parte de Podemos se debe a "una moción de censura encubierta".



Ha recordado que no tener Proyecto de Ley en vigor correspondiente a este ejercicio supone "tener 400 millones de euros en el banco que no se pueden utilizar", tras lo que ha criticado que PP y Podemos "compartan siglas y falta de voluntad por el entendimiento".

"Si esto sigue así, García-Page ya ha dicho que no se aferrará al sillón. No permitiremos que dos partidos tengan como rehenes a la sociedad", ha dicho Hernando, quien entiende que "lo más viable es que haya presupuestos" si bien ha vuelto a cerrar la puerta a negociar el texto con Podemos antes de que llegue a las Cortes.