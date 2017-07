El detenido por secuestrador fue juzgado y absuelto hace semanas en Guadalajara por falta de pruebas

Noticias relacionadas De no saber robar la gasolinera de Brihuega a casi lograr un secuestro millonario, en sólo dos años Temas relacionados Brihuega Guardia Civil Juzgados Sucesos Llevar en el coche un inhibidor de frecuencias para anular la señal de las alarmas, un detector de cámaras infrarrojas, un aerosol de nitrógeno para fracturar cerraduras, gorros, bufandas tubulares, guantes, así como diversa herramienta para cometer robos tales como palancas, cizallas, gatos hidráulicos, destornilladores y llaves, entre otros, no es prueba suficiente para ingresar en prisión. No lo ha sido semanas atrás en Guadalajara, en el juicio oral celebrado contra los tres sospechosos de haber intentado robar en 2015 la gasolinera de Brihuega, uno de ellos el ahora muy conocido Eduard Andrei Iosif, al que se le atribuye máxima responsabilidad en el secuestro de un serbocroata, noticia de alcance nacional de la que este diario ha dado cuenta.



El fiscal pedía para este súbdito rumano y estudiante de Medicina, así como para los otros dos acusados del fallido intento de robo, unas penas de seis meses en el más severo de los supuestos, mientras que la compañía de seguros aspiraba a resarcirse de los daños causados en el establecimiento, cifrados en 1.561 euros.



Para argumentar su absolución, el juez consideró que aun siendo "posible la autoría de los acusados, la prueba práctica no resulta suficiente para llegar más allá de una mera posibilidad".



El reproche, por tanto, va implícito contra la Guardia Civil por "no haber practicado prueba suficiente que lleve a mayor certeza, algo que resulta necesario en un pronunciamiento condenatorio penal". Concretamente, el juez echa de menos huellas dactilares o la vinculación pericial de las herramientas intervenidas con los estragos causados en la gasolinera.



No venían de robar sino camino de un "puticlub"

La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 que ha podido conocer este periódico y que fue dictada el 23 de marzo pasado, llega a esa conclusión absolutoria a pesar de declarar probado que en la madrugada del 23 de febrero de 2015 los tres individuos fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones de la gasolinera "La Alameda", la misma que alguien había intentado atracar unos minutos antes, llegando a provocar la rotura de la puerta. Los coches de los sospechosos fueron interceptados en la A-2, uno en dirección a Madrid y el otro, hacia Barcelona... circunstancia que ni se menciona en la sentencia.



El magistrado sí reseña que los tres acusados "en forma coincidente" negaron en la vista del juicio oral celebrada el 14 de febrero la acusación "afirmando, por el contrario, que venían de estar de fiesta tras un partido de fútbol, con intención de ir a un club de alterne". También sostuvieron que no eran los propietarios de todas las herramientas que iban en los coches y que se citan al inicio de esta información.



Quedaba en cuestión, tras las declaraciones en la propia sala de uno de los agentes que los detuvieron, que hubiera incluso persecución, como sí se sostuvo en su día e informo LA CRÓNICA DE GUADALAJARA. El testimonio del propietario no le sugirió tampoco nada al juez, que considera que esa persona "nada vio ni pudo aportar".



Las costas, por lo demás, fueron de oficio y tampoco tuvieran que pagarlas.