Si los presupuestos regionales se negocian con el PSOE, Podemos pedirá opinión a sus bases

Así ha reaccionado tras ser preguntado por los medios si valora consultar a este órgano de Podemos Castilla-La Mancha sobre su postura al respecto de la decisión de apoyar o no el próximo Proyecto de Ley de Presupuestos que en breves fechas presentará el Gobierno regional a las Cortes.



Según ha dicho, Podemos Aragón, con Pablo Echenique al frente, sí que optó por esta consulta, pero ha insistido en que fue la primera vez que se hizo y "es una competencia que este órgano "no puede tomar".



"Nunca se ha consultado, la primera vez fue en Aragón. Es una línea que se puede explorar, pero ningún documento dice nada en cuanto a consultas obligatorias", ha apuntado.



García Molina ha enfatizado además que en Aragón se pudo tomar esta decisión ya que "los presupuestos fueron negociados", algo que en su opinión no está ocurriendo en esta nueva tramitación en Castilla-La Mancha. "Las cosas son distintas. Si aquí hubiera acuerdo, nosotros consultaríamos a la militancia", ha afirmado.