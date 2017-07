La Guardia Civil resuelve 52 robos en El Casar y detiene a 15 personas

Temas relacionados Sánchez-Seco El Casar Guadalajara (Provincia) Guardia Civil Sucesos La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido hasta el momento a quince personas, entre ellas algún menor, a los que se les atribuyen 52 robos en viviendas de urbanizaciones del municipio de El Casar, en la mayoría de los casos segundas residencias.



La forma de actuar era coincidente, aun cuando la Benemérita no considera que todos ellos formasen un único grupo organizado. La quincena de ladrones, casareños casi todos ellos, "han coincidido en el tiempo" en su rutina de robos, que realizaban siempre por la tarde (en las horas de oscuridad, ya que se realizaron en diciembre del año pasado y enero de 2017), siempre accediendo por la parte trasera de los chalés, cuando estás segunda viviendas estaban desocupadas y siempre accediendo al interior tras romper alguna puerta o ventana de esa fachada posterior, ocultos a la vista de posibles viandantes en unas urbanizaciones que de lunes a viernes, cuando se cometían los hurtos, tienen menos residentes que durante los fines de semana.



El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, ha sido el encargado de explicar los detalles de esta operación, acompañado del teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Guadalajara, Pascual Luis Segura, y del capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de este cuerpo, Ángel Barca. Las investigaciones se mantienen sobre varias personas más.



Uno de los detenidos dentro de la operación, denominada 'Urbalia', se encuentra ya en prisión mientras que el resto, en su mayoría de entre 16 y 30 años, han sido puestos en libertad con cargos, y se investiga a otras dos personas más de momento.



Los robos, que se comenzaron a detectar a finales del pasado año, habían generado una "cierta alarma social" en El Casar y alrededores, tal y como ha reconocido el propio subdelegado en rueda de prensa.



'MODUS OPERANDI'

El 'modus operandi' de los presuntos autores seguía un patrón idéntico por parte de los grupos que cometían estos robos, a los que el propio comandante no ha querido denominar banda criminal, ya que no era un único grupo organizado.



Tras escalar las vallas perimetrales de las viviendas, accedían al interior de la parcela y forzaban las ventanas de la planta baja o puertas que daban acceso a la vivienda, quedándose otros miembros del grupo fuera de la valla para alertar en el caso de ser sorprendidos, pero siempre por el exterior.



Una vez en el interior de los domicilios, estas personas sustraían todo lo que tenían a su alcance, preferiblemente dinero, joyas y pequeños objetos fáciles de transportar como tablets, equipos electrónicos e informáticos, videoconsolas, televisores, cámaras digitales y teléfonos móviles que luego entregaban para vender.



Ninguno de ellos ha delatado en sus declaraciones al perista o peristas que recepcionaban la mercancía, ni la Guardia Civil ha dado por ahora con estos sujetos, imprescindibles para dar salida a lo robado.



Robos vespertinos

La mayor parte de los robos tenían lugar por la tarde, sin luz diurna ya en esa época del año, de lunes a viernes fundamentalmente, según ha explicado por su parte Segura.



Los objetos robados eran rápidamente vendidos en el mercado negro e incluso, en ocasiones, eran moneda de cambio para adquirir sustancias estupefacientes.



En las investigaciones practicadas por la Guardia Civil se realizaron multitud de servicios de vigilancia de las zonas donde se cometieron los hechos delictivos, servicios de control de los posibles sospechosos.



Los detenidos e investigados en esta operación, que arranca el pasado año, son vecinos de Guadalajara, Torrejón del Rey, El Casar y un detenido en Oleiros (La Coruña), aunque originario de esta provincia. Están acusados de robo con fuerza, hurto y receptación.



La denominada operación 'Urbalia' ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara y del Grupo de Investigación adscrito a la localidad de El Casar.



No se descartan más detenciones relacionadas con estos hechos, así como el esclarecimiento de otros hechos delictivos cometidos por estas personas.