¿Te acuerdas de Marilia, la de “Ella baila sola”? Puedes verla gratis este sábado en Guadalajara

Temas relacionados Música Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara



LAS NOCHES SON PARA EL VERANO

JARDINES DEL PALACIO DEL INFANTADO

Sábado, 15 de julio / 22,30 h.

MARILIA (Ella baila sola) & MIRYAM LATRECE BAND





Dentro de la programación de "Las Noches son para el Verano", este sábado está prevista la actuación de Marilia, una de las componentes del dúo "Ella baila sola". Vendrá acompañada a su cita en los Jardines del Infantado por Miryam Latrece Band, grupo de R&B cuya líder es bien conocida, sobre todo a partir de su éxito en el Festimad del pasado año.



El concierto comenzará a las diez y media de la noche.



Marilia nació en Cuenca, el 17 de diciembre de 1974 y se trasladó a Madrid junto a su familia. Su bisabuelo Julio Casares fue el autor del primer diccionario ideológico de la lengua española. Aficionada a escribir y dibujar, compuso su primera canción en inglés a los once años. Estudiando COU conoce a Marta Botía Alonso, con quien forma el grupo Ella baila sola en Madrid, juntan sus voces para formar un dúo e interpretar las canciones que ella tenía escritas y las nuevas composiciones que pudieran continuar creando. Los temas "Lo echamos a suertes", "Cuando los sapos bailen flamenco", "Amores de Barra", "Mujer florero" se convirtieron en los más emitidos en la radio y a su presentación en Madrid en la sala Caracol acude tanta gente que actúan dos veces esa misma noche.



El éxito de público les hace comenzar su primera gira por España, ofreciendo en el año 1997 unos cien conciertos.



Por su parte, Miryam Latrece, cantante y compositora madrileña, nos ofrecerá un adelanto de su nuevo trabajo “Percepción subjetiva”, además de un repaso de su albúm debut “Una necesidad” (Little Red Corvette Records). “Se mueve con pasmosa naturalidad tanto en el terreno del jazz, como el soul o el R&B”.



Ganadora de Festimad 2016 en la categoría “raíces fussion”, la joven artista cuenta ya con una importante trayectoria profesional, presentándose en diferentes festivales de jazz nacionales, teatros y en los clubes más representativos del género. Además de su carrera en solitario, acompaña a diversos artistas como Michael Olivera Group, Gospel Factory o Ed is Dead, entre otros.