Dos alcaldes de Loranca de Tajuña, enfrentados en un juicio por prevaricación

Loranca de Tajuña fue noticia nacional en junio de 2015 cuando el PP le concedió la Alcaldía al PSOE para que no gobernara la cabeza de lista de Ahora Loranca, Laura Lorrio. Sin embargo, no es el único aspecto inusual alrededor de aquellas elecciones. Meses antes, e incluso durante muchos años antes, ya se había desarrollado un contencioso difícil de resumir y que este martes ha desembocado en un juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara, por el que se han visto las caras, frente a frente y ante el tribunal, dos alcaldes de esa localidad.



Para intentar ubicarnos, tomemos un pueblo con unas decenas de vecinos "nativos" y millar y medio de residentes en urbanizaciones levantadas a kilómetros del pequeño casco urbano. Aliñémoslo también con rencillas personales, reproches sobre los ingresos mensuales de uno y las dietas por asistencia a plenos desde Madrid del otro, más un Pleno fraccionado en varios partidos y sin mayoría clara y tenemos la explosiva mezcla que detonó hace año y medio, en vísperas electorales. Fue el momento en que Florián González Fernández, exalcalde de la localidad, intenta empadronarse, de nuevo, en el pueblo junto con su mujer y dos hijos. Frente a él Miguel García Maroto, un alcalde que, según la acusación y varios testigos, lo dificultó hasta un extremo quizá delictivo.



En efecto, para la fiscal Dolores Guiard el asunto es un claro caso de prevaricación o de actuación contra derechos fundamentales por una solicitud "maliciosamente retardada", que puede llevar aparejada una condena de inhabilitación por diez años para el ejercicio de cargo público, en el primero de los supuestos. Para la segunda, la pena aplicable es de dos años.



El abogado de la acusación, hijo del denunciante y uno de los que intentaron censarse "en familia", pidió este martes en la sala una inhabilitación por diecesiete años y medio en total para García Maroto, más "la pérdida de honores como alcalde" y una indemnización del acusado de exactamente 18.668, 60 euros por los procedimientos judiciales y otra de 3.424,30 euros al Ayuntamiento por el abogado que planteó la demanda sobre derechos fundamentales.



Posible final como político

Ante esas posibles condenas, el abogado defensor concluyó en su intervención final que "la jugada de este procedimiento es cargarse a un adversario político a futuro", lamentando también "la pena de banquillo" sufrida ya por García Maroto, para el cual todo lo ocurrido ya habría sido "un castigo tremendo". Pidió la absolución, apoyándose también en que el denunciante ha mantenido el caso aun teniendo la pretendida alta en el censo electoral poco después de ibniciado el procedimiento: "Cuando esto ha empezado, ya estaba resuelto", enfatizaba el letrado.



Miguel García Maroto, en el banquillo a sus 67 años, fue el primer concejal en la historia del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña en tener un sueldo por su labor en la Corporación. Florián González era entonces su teniente de alcalde "hasta que me quemaron la casa y tuve que dimitir", como recordaba en la sala el denunciante. A este podólogo con residencia habitual en Madrid le partieron por entonces literalmente la cara a la entrada de su domicilio en la capital de España.



El censo electoral se cerraba el 31 de diciembre de 2014.

Aunque para presentarse a las elecciones no es preciso estar empadronado en el pueblo, sí es importante disponer del mayor número de votos afines en pueblos como Loranca. De ahí el empeño de Florián González de reempadronarse con su familia, algo que no logró definitivamente hasta el 2 de febrero de 2015, tras varios recursos contenciosos.



Además del expediente del exalcalde González sólo hubo en esos meses otro al que no se diera curso: el de Javier Pérez Navajón, hijo del jefe de la oposición municipal.



El primero en declarar fue el acusado, quien comenzó recordando que en el Partido Popular les habían prevenido a él y a otra veintena de alcaldes ante la posibilidad de inscripciones masivas o anómalas en el censo electoral para las elecciones municipales de mayo de 2015.



Aun con esas prevenciones, Maroto negó haber dado orden de no empadronar a Florián González y sus otros tres familiares. Todas las declaraciones posteriores contradirían ese testimonio e incluso su propio abogado defensor se conformó con argumentar que el motivo de la conducta de su cliente fue "no adulterar las elecciones".



"Después de haber hecho mis averiguaciones, resolví", adujo Maroto cuando se le preguntó por qué no resolvió el expediente hasta el 13 de enero, dos semanas después del cierre del censo electoral (31 de diciembre de 2014), un límite temporal que dijo desconocer a pesar de haber sido instruido en la referida reunión de partido.



A falta de alguacil, quien firmó el certificado que acreditaba tres visitas al chalet de los González, todas con la vivienda aparentemente desocupada, fue un peón municipal. Varios testigos coincidieron en indicar que en Loranca jamás se ha visitado un domicilio para hacer comprobaciones de residencia. En caso de dudas, los ayuntamientos tienen tres meses de plazo para resolver un empadronamiento.



Una rivalidad frontal

Poco a poco, iban asomando ante el tribunal señales del abierto enfrentamiento entre ambos exalcaldes: "Esta persona nunca ha vivido allí y ahora, tampoco" o los recuerdos de altercados en el Ayuntamiento: "Nos insultaba su padre en los plenos diciendo que éramos unos muertos de hambre", detallaba el acusado.



Admitió García Maroto que había quitado, "a petición popular" en el centro social de El Olmillo la placa que llevaba el nombre del "alcalde Florián González", cuya foto quitó también de la galería de los alcaldes del pueblo, en el Ayuntamiento.



Alguna consecuencia de todo eso puede verse en que el 23 de diciembre de 2014, Florián González presentara como vecino alegaciones al presupuesto municipal de 2015 de García Maroto... que le fueron admitidas en Secretaría, sin ninguna objeción, para su debate. Horas después, el Pleno descartaba pagar con dinero público una minuta del abogado de Florián González de sus tiempos de concejal. Con forzada candidez, en su declaración admitía que ambos mantenían "cierta enemistad que no sé de dónde vino".



Otros no tuvieron problemas de empadronamiento

Lo cierto es que durante el mes anterior a ser incluida finalmente en el Padrón la familia de González, otras 18 solicitudes se hicieron de forma automática, sin objeción alguna de nadie. Tanto es así, que el 19 de diciembre, con las dos administrativas de baja, se formalizó el alta de hasta cuatro personas.



La máxima responsable administrativa, la secretaria-interventora, se curó en salud en aquellos agitados días prenavideños de 2014. Tras varias advertencias verbales a Maroto con sus discrepancias, pasó por registro un informe en que alertaba de que se estaba pudiendo incurrir en un delito contra los derechos constitucionales de esas personas. "Le indiqué que no había por qué dilatar el procedimiento aunque sí era posible un rechazo por un motivo expreso y motivado".



Una de las dos auxiliares del Ayuntamiento, y directa responsable del programa informático del Padrón, es una loranqueña de nacimiento que admitió la "instrucción directa" de Maroto y "hasta que él lo dijera" de parar la inscripción de la familia González. Más aún, declaró en un momento determinado que el alcalde le pidió que fuera ella quien asumiese ese retraso, algo a lo que la testigo aseguró se negó de forma tajante, dando cuenta a la Secretaria de lo que estaba ocurriendo.



Tras cuatro horas de declaraciones en el juicio celebrado el pasado martes, no quedaba claro algo tan simple como quién fue realmente quién recogió la solicitud de inscripción aquel día de noviembre de 2014 y por qué los denunciantes se fueron sin volante de empadronamiento, contra lo que era habitual desde siempre y para todos los casos. Otros detalles de este enrevesado asunto son confusos de por sí.



En la actualidad, el alcalde de Loranca de Tajuña es el socialista Enrique Calvo, aunque la lista más votada fuera la de Ahora Loranca, encabezada por Laura Lorrio. Florián González es en estos tiempos concejal del PP, mientras que Miguel García Maroto ya no está en la Corporación donde ocurrió todo lo anterior y parece que también mucho más.



Ahora sólo queda esperar la sentencia.