Fernández Vara, ex susanista también, aplaude que ahora Page gobierne con Podemos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que es una opción que está "bien planteada" que su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya ofrecido a Podemos entrar a formar parte de su gobierno autonómico para "darle estabilidad".



"Me parece bien, la realidad de Castilla-La Mancha fue que las elecciones las ganó el PP y gobernamos nosotros con el apoyo de investidura de Podemos, y para dar estabilidad al gobierno (autonómico) es una opción que creo que está bien planteada", ha apuntado Vara.



El jefe del Ejecutivo extremeño se ha pronunciado así durante una entrevista concedida a Canal Extremadura Radio, donde también ha sido preguntado sobre si se plantea esta opción en la región, al respecto de lo cual ha evidenciado que "la situación es distinta" porque en la comunidad autónoma extremeña "no hay alternativa" con más votos que el PSOE.



Así, Fernández Vara ha señalado que en Extremadura "no" hay "ningún partido" que tenga más votos que el PSOE. "Pero en cualquier caso yo lo dije desde el principio, yo no tenía nada en contra de que en el momento en que formamos gobierno se hubiera producido una incorporación de Podemos al gobierno (regional)", ha subrayado.



En ese sentido, ha matizado que "no" lo planteó "en términos disyuntivos" sino "todo lo contrario, hubiera sido una posibilidad". "Es más, luego en algunas conversaciones con posterioridad, yo lo he planteado y lo he puesto encima de la mesa: oye si tenéis mucho interés en poder condicionar la acción de Gobierno, que mejor que formar parte del mismo", ha destacado.



De este modo, Vara ha evidenciado que en el caso de Extremadura "no ha habido" por parte de Podemos "el deseo de que eso sea así", algo que, ha dicho, respeta y por ello está "intentando llegar a acuerdos con unos y con otros en función de lo que es la realidad en cada momento".



"Ni somos la gran coalición como dice Podemos, ni nos hemos podemizado con 'La Corrala' como dice el PP, sencillamente somos un partido responsable que es capaz de llegar a acuerdos con unos y con otros en función de las necesidades que se producen en el Parlamento", ha espetado.