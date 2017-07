San Ramón Nonato “bendecirá” las cuentas de Castilla-La Mancha

Temas relacionados Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Aumentar los meses de contratación de los docentes interinos de la región, reducir sus horas lectivas, reforzar el personal para agilizar la tramitación de los expedientes de dependencia, mayores partidas para la agricultura ecológica (hasta un total de 38,5 millones) y el reintegro a los empleados públicos de la región de parte de la llamada 'tasa Cospedal' son algunas de las novedades que presentan las nuevas cuentas que el Gobierno regional prevé que sean aprobadas el 31 de agosto en las Cortes. En ese día, los católicos festejan la advocación de San Ramón Nonato, patrón de las embarazadas y las parturientas. Pura casualidad.



"Hemos puesto en marcha toda la maquinaria para poder pagar en la nómina de julio a los funcionarios el 1,5 por ciento de la 'tasa Cospedal'", ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha indicado que, de igual modo, les abonarán el 1 por ciento establecido en los Presupuestos Generales del Estado.



Ruiz Molina ha ofrecido estas explicaciones durante un receso del Consejo de Gobierno que con carácter extraordinario se ha celebrado este viernes en Toledo, tras el acuerdo alcanzado este jueves con el líder de Podemos en la región, José García Molina y que dará luz verde al anteproyecto de ley de la cuentas regionales. Será en el Consejo de Gobierno del próximo martes cuando se apruebe el Proyecto final, para su remisión a las Cortes, donde comenzará la tramitación parlamentaria.



El titular de las finanzas de la región, que ha precisado que el Gobierno regional no ha hecho "concesiones" a Podemos, sino que ha recogido "sensibilidades" de esta formación y del PP, reiterando y abundando en que las cuentas "no han cambiado sustancialmente" y son "fruto del diálogo con los agentes sociales de la región".



Por ello, considera que esto es "motivo suficiente" para que los grupos en las Cortes "no presenten enmienda a la totalidad", pues el nuevo proyecto de presupuestos contempla 50 millones más por las entregas a cuenta.



PRINCIPALES MEDIDAS

El presupuesto recoge, entre otras medidas, la puesta en marcha del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, con 120 millones de euros; la recuperación del 1,5% del recorte salarial del anterior Gobierno del PP la pasada legislatura; la aprobación de un Plan de Infraestructuras Educativas, con aumento de colegios y eliminación de barracones; así como continuar con la reducción de ratios en los centros docentes.



El compromiso incluye contratar 415 docentes más para el próximo curso escolar 2017/2018; la compra de los terrenos para la construcción del nuevo campus de Guadalajara; incrementar el programa de ayuda a domicilio para dependientes; ampliaciones de centros para mayores y personas con discapacidad; y abrir el centro de personas con discapacidad de Talavera de la Reina.



Servirá el nuevo texto para avanzar en el plan de renovación tecnológica para los hospitales; continuar con las obras de los hospitales de Cuenca, Toledo, Guadalajara y Albacete, y elaborar el Plan Funcional del nuevo Hospital de Puertollano; abordar la construcción de ocho nuevos centros de salud; y la contratación de más personal sanitario para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.



Además, reforzar los programas de detección y evaluación del cáncer; implantar el Programa Garantía +55 años; desarrollar el Plan de Autoempleo, creación de Empresas y Emprendimientos; y poner en marcha el Plan de Retorno del Talento son otros de los aspectos que entran en el Proyecto de Ley.



AGRICULTURA Y TRANSPORTE

En el plano agrícola, se van a acometer nuevas obras de regadío, como Elche de la Sierra y Cogolludo; se impulsará la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería; se aumentarán los incentivos en industria agroalimentaria; y se potenciará la biomasa forestal.



En transportes, las cuentas recuperarán la tarjeta joven, mantendrán el convenio con Madrid; y quiere mejorar la red de infraestructuras hidráulicas.

Igualmente, la intención es renovar la plataforma tecnológica del 112 y extender las ayudas para planes de igualdad con los ayuntamientos, potenciando del mismo modo la visibilización del colectivo LGTBi.



Las compensaciones para terreno agrícola en zonas ZEPA se elevan 14 millones hasta los 67,2 millones para recuperar zonas en declive y 3 para zonas con despoblamiento son otras de las novedades.



Preguntado sobre la maniobra para dar cabida en el Consejo de Gobierno a dos miembros de Podemos para desbloquear la negociación de las cuentas, Ruiz Molina ha indicado que es una "decisión buena" del presidente autonómico, Emiliano García-Page, cuyo criterio comparte "al cien por cien" porque garantiza "estabilidad".