Riansares Serrano critica que el Estado pague un “palacete” al dueño del Infantado en este monumento

Temas relacionados Guadalajara Palacio del Infantado PP PSOE Riansares Serrano La senadora del PSOE de Guadalajara, Riansares Serrano, ha criticado que el Gobierno que preside Mariano Rajoy quiera construir en el Palacio del Infantado "un palacete" para uso exclusivo del duque y su familia y que está valorado en más de 480.000 euros.



Según ha señalado Serrano este viernes, ha tenido acceso a través del Senado al proyecto básico, en el que a los más de 480.000 euros, "hay que sumar otros gastos añadidos por la obligación de trasladar dependencias de uso público para hacer sitio a la residencia privada", según ha informado el PSOE de Guadalajara en nota de prensa, donde además se apunta que el proyecto ya costó más de 17.000 euros.



En este sentido, ha lamentado "profundamente" que se estén haciendo así las cosas, porque "se excede con mucho lo que dicta la sentencia judicial que tan solo se refería a la reserva de unas dependencias para uso ocasional, un adjetivo que es la clave". Sin embargo, "el palacete que el Gobierno va a regalar al duque del Infantado no tiene nada de ocasional, ni por sus dimensiones ni por sus características", ha afirmado la senadora socialista.



Tal y como ha explicado, se trata de un dúplex ubicado en la zona norte del palacio del Infantado, en el torreón donde se guardaban los depósitos documentales del Archivo Histórico Provincial. Tiene una superficie de 340 metros cuadrados, sin contar los accesos a través de una nueva escalera y un ascensor, valorado en 30.000 euros. Para construir la escalera e instalar el ascensor será necesario trasladar los aseos públicos del Museo Provincial, "renovados hace pocos años", y también los de la primera planta, además de la instalación de aire acondicionado.



Además, ha mantenido que solo en la primera planta dispone de un salón-comedor de 104 metros cuadrados, dos dormitorios de 30 metros cuadrados cada uno, y otras dependencias, como cocina, baño, aseo, despensa, trastero y un recibidor de 12 metros cuadrados. A ello se añade una entreplanta de 80 metros cuadrados en la parte superior.



"Un salón de 105 metros cuadrados es mucho más grande que la vivienda de la mayoría de la gente", ha subrayado la senadora. Además, ha asegurado que esta distribución responde a los "deseos manifestados por la propia familia del duque" ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que "no solo los ha respetado, sino que incluso ha aumentado la superficie disponible".



ACCESO A TRAVÉS DE LOS JARDINES

Por otra parte, Serrano ha explicado que no está resuelto el acceso, que se hará a través de los jardines del palacio, y que están gestionados por el Ayuntamiento y cerrados durante la noche. "Ahora los abre y los cierra la Policía Local. No sabemos si el duque va a tener su propia llave, o el Ayuntamiento va a poner a su disposición una persona para abrirle y cerrarle la puerta cuando quiera entrar o salir", ha indicado.



Por su parte, el diputado en el Congreso y secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado que "nuevamente el PP se muestra muy generoso con uno de los suyos y muy rácano con el conjunto de la sociedad".



En este sentido, ha recordado que hace unos meses se rechazó una enmienda del PSOE a los Presupuestos Generales del Estado para invertir 300.000 euros en el Museo Provincial, ubicado en el propio palacio del Infantado.



"No había ese dinero para el Museo, que es de todos; pero sí que hay eso, y más, para la vivienda de uno", ha recalcado.

Además, ha recordado que el PP, cuando gobernaba en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal a la cabeza, "ya utilizó el palacio para una fiesta privada mientras cobraba la entrada a los vecinos que quisieran visitarlo".



Ambos parlamentarios se ha comprometido a plantear iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para pedir la reversión del proyecto y tratar de que se redacte otro más ajustado a lo que dice la sentencia, "que puede cumplir igual de fielmente, pero de otra manera", ha concluido la senadora.