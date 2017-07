Pablo Iglesias alaba a Page: “Rectificar es de sabios”

Noticias relacionadas Page concede a Podemos dos consejeros en el Gobierno de Castilla-La Mancha Fernández Vara, ex susanista también, aplaude que ahora Page gobierne con Podemos Temas relacionados García Molina Pablo Iglesias Podemos Castilla-La Mancha García-Page El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzando entre su formación en Castilla-La Mancha y el presidente autonómico, Emiliano García-Page, para entrar a formar parte del Gobierno regional, ya que, a su juicio, es la opción que mejor garantizaba el bienestar de los castellanomanchegos. Además, ha restado importancia a las críticas de la corriente anticapitalista porque el "debate" es algo "sano" para un partido.



"A veces para que haya garantías de que se llevan a cabo políticas que se acordaron es necesario asumir esas responsabilidades de Gobierno", ha defendido a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de UGT, tras reunirse con su secretario general, Pepe Álvarez.



Además, ha destacado "que es bueno que se normalice" lo que, a su juicio, Podemos ya viene "demostrando en los ayuntamientos desde hace tiempo" y que es que son "una fuerza política de Gobierno". "Hay que preguntarse qué es lo mejor para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Creo que está claro y estoy satisfecho con la responsabilidad con la que ha actuado nuestra organización allí", ha apostillado.



En este sentido, Iglesias ha celebrado que el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, "ha hecho un trabajo excelente" en las negociaciones con el PSOE, de las que él estaba al tanto, al igual que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero en las que no han influido, al considerar que se trata de asunto que compete al ámbito autonómico.



"Tanto Pedro Sánchez como yo tenemos claro que la competencia es de Castilla-La Mancha, pero sí es verdad que estábamos ambos al tanto de que se estaba produciendo una negociación difícil y en contacto con nuestros secretarios generales autonómicos, y compartíamos que era mejor gobernar juntos en Castilla-La Mancha a que García-Page llegara a un acuerdo con el PP o una repetición electoral", ha explicado.



Además, en el caso de Podemos, Iglesias ha recordado que la decisión final sobre este acuerdo compete a las bases del partido en la región, que deberán posicionarse al respecto en la consulta que convoque la dirección autonómica. "Es la que después de un debate tendrá que decidir si creen que es bueno que Podemos entre en ese Gobierno", ha señalado.



En cuanto a ese debate que se ha abierto en la organización y el duro rechazo que ha suscitado en la corriente de los Anticapitalistas, Iglesias ha asegurado "que es muy sano en las organizaciones políticas que haya debate".



"De hecho, habrá debate entre la militancia de Castilla-La Mancha y tendrán que decidir. La diversidad y la pluralidad de opiniones es un valor y una ventaja competitiva. Somos una organización democrática donde una cuestión tan seria como entrar a un gobierno abre debate y puede haber diferentes posiciones", ha admitido.



Así, ha asegurado que a él no le sobra "nadie", porque "es fundamental que haya compañeros que señalen los riesgos que implica poder entrar en un gobierno". "Tanto los que ponen el acento en las oportunidades como los que ponen el acento más en los riesgos son compañeros imprescindibles para que haya un debate y para que Podemos siga siendo una organización plural que con sus políticas y también gobernando ayude a cambiar las cosas", ha añadido.



En cuanto al cambio de posición del García-Page respecto a Podemos, Iglesias ha destacado que "en política, rectificar es de sabios". "Yo lo he dicho muchas veces, el PSOE se equivocaba cuando estaba mas cerca del PP y Ciudadanos que de nosotros", ha señalado.



"Si la enorme lección que dieron sus bases en las primarias puede servir para algo bueno, es para eso y que el PSOE esté más cera de Podemos que del PP y Ciudadanos", ha enfatizado.