Un apuñalamiento en Guadalajara se ha juzgado 3 años después y con un acusado en rebeldía

Fue noticia hace más de tres años, aunque de forma muy limitada por las restricciones informativas que aplicó al caso la Comisaría de Policía de Guadalajara. Ahora, LA CRÓNICA DE GUADALAJARA puede completar en parte aquella historia que se pretendió hacer pasar sin grandes alarmas y que ocurrió a las cuatro de la madrugada del 23 de mayo de 2014 en la Plaza de Santa María, delante de un conocido bar de la zona.



La Policía Nacional de Guadalajara procedió entonces a la detención de A.H.. que contaba 24 años y de S.M.L., de 25 años de edad en esa fecha, como presuntos autores de una agresión con arma blanca, por una discusión de tráfico.



La Comisaría de Policía omitió entonces de forma intencionada el lugar preciso (la Plaza de Santa María) y el día exacto en que ocurrieron los hechos.



El pasado lunes, 10 de julio, se celebraba en la Audiencia Provincial la vista del juicio, que había sufrido diversos retrasos, con un último aplazamiento semanas atrás. El acusado de la agresión no compareció y está declarado en rebeldía.



Así, con la joven acusada sentada en el banquillo, se recordó en la sala que aquella madrugada de hace tres años circulaba esta pareja con su coche cuando, a la altura de Casa Claudio, unp de los retrovisores impactó contra la pierna de un joven que caminaba por allí con un amigo.



El accidentalmente golpeado recriminó de forma airada lo ocurrido, lo que provocó de inmediato la reacción de los ocupantes del vehículo: "Os vais a enterar, vais a flipar", se dice en el testado que profirió a gritos la chica, al tiempo que el acusado y ahora prófugo blandía en la mano una navaja de grandes dimensiones, según los testigos, arma que nunca ha sido localizada.



La versión asumida por la fiscal sostiene que la pareja empujó a su víctima y, cuando éste se encontraba en el suelo, recibió de A.M. cuatro puñaladas, mientras su compañera golpeaba al amigo del herido para que no le auxiliara.



Pese a los navajazos que ya llevaba en el cuerpo, Z.A.F. K. consiguió escapar del lugar, sin que su agresor consiguiera darle alcance de nuevo.



El balance fue de cuatro puñaladas, dos de ellas justo por debajo de la tetilla izquierda, cerca del corazón. Las otras, por la espalda y "en la unión torácico lumbar izquierda". Son el doble de puñaladas de lo que entonces refirió la nota policial.



El agredido también terminó con la nariz rota, que requirió de quirófano y un período de curación de sus heridas que se demoró por un mes. El alta hospitalaria, como ya informó en su día este diario, la recibió en apenas tres días.



La violenta pareja fue localizada esa misma madrugada por los agentes de la Policía en un parque de la ciudad, cuando volvían hacia su coche, identificado minutos antes por una patrulla.



Los detenidos tenían, según la Comisaría, antecedentes policiales, aunque este diario ha confirmado que el hombre ha llegado al momento del juicio, aunque en paradero desconocido, sin otros antecedentes penales, siendo no computables los de la acusada.



Las penas pedidas por el Ministerio fiscal suman cuatro años para cada uno de los acusados: tres años de prisión por un delito de lesiones consumado con uso de instrumento peligroso y otro año más por lesiones en grado de tentativa.



Además se planteó en el juicio una indemnización fijada en 3.000 euros.