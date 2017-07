“En Ciudadanos no hemos venido a buscar sillones” dice Orlena de Miguel tras el acuerdo PSOE-Podemos

Noticias relacionadas David Llorente, de nuevo descolocado: “No vinimos a conseguir sillones” Temas relacionados Ciudadanos Orlena de Miguel Castilla-La Mancha Desde Ciudadanos Castilla-La Mancha han indicado que esperan que"PSOE y Podemos se pongan a trabajar para desbloquear la región y lo hagan pensando en el bien de los castellanomanchegos y no el de sus partidos políticos o por sus proyectos personales”, en palabras de Orlena De Miguel portavoz de la formación naranja en la región.



Además, De Miguel ha señalado que “si finalmente se concreta esta coalición, se establezca una hoja de ruta que ponga solución a las carencias en sanidad y en dependencia y dé solución a los retos a los que se enfrenta nuestra región”.



Sin embargo, Orlena De Miguel ha comentado que “nos sorprende que esta oferta o este acuerdo de Gobierno se haya empezado a desdibujar en 24 horas por parte de los representantes de Podemos” y ha añadido que “en Castilla-La Mancha no se puede volver a repetir la situación que vivimos meses atrás con la no aprobación de los presupuestos regionales”.



Así, la portavoz de Ciudadanos ha indicado que “después de meses de fricciones se resuelve en pocas horas una solución para los presupuestos a cambio de una vicepresidencia para García-Molina”.



Finalmente, Orlena De Miguel ha comentado que “queremos conocer el nuevo borrador de los presupuestos para valorar las diferencias con el anterior y además, aportar nuestras iniciativas”, y ha concluido que “para Ciudadanos hacer política es otra cosa. Nosotros hemos venido a ser la solución, a ser útiles, y no a buscar sillones”.