José Morales, más preocupado por la exención de tasas del cementerio que por el ataque informático

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara José Morales Internet Memoria Histórica Preguntado por las consecuencias de la intrusión en el servidor del Ayuntamiento de Guadalajara llevada a cabo el viernes, el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, reconoce que desconoce qué se han podido llevar los hackers, el interés que tienen y qué uso pueden hacer de ella pero para él lo grave es que hay un equipo de Gobierno que no cumple los acuerdos de pleno.



Con ello se refiere a la moción que presentaron precisamente para que se hiciera una exención en el caso de la exhumación de una veintena de cuerpos de represaliados y, en caso de no ser legal, pedían una subvención, pero el equipo de Gobierno ha demostrado no tener "sensibilidad democrática".



"Nos han situado a un nivel de vergüenza nacional y casi internacional", ha señalado Morales en alusión al hecho de que se cobre por cada cadáver exhumado de "gente a la que se ejecutó desde unos tribunales ilegítimos", concluye.