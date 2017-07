Ciudadanos reclama más medidas de seguridad para la web del Ayuntamiento

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Ciudadanos Internet Desde Ciudadanos, el concejal Ángel Bachiller ha calificado como "indeseado" el ataque a la web del Ayuntamiento ocurrido el pasado viernes y cree que, para que no vuelva a ocurrir, hay que "proteger" el portal con medidas más seguras. Además, van a dirigirse al equipo de Gobierno para preguntarle sobre lo que ha podido ocurrir.



En cuanto al hecho de que se quiera cobrar desde el Ayuntamiento por las exhumaciones, desde la formación naranja han vuelto a expresar que ellos ya se mostraron partidarios en la moción de lo contrario, pero ha precisado que si no se puede realmente hacer así porque no lo permiten las normas, "que se haga de otra forma".