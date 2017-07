Ferraz echa un pulso a Page al obligarle a que se vote por los militantes el acuerdo con Podemos

Noticias relacionadas El PSOE de Castilla-La Mancha, reticente a la consulta interna y sin fecha para el congreso regional Temas relacionados PSOE García-Page El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reiterado este lunes que el acuerdo alcanzado con Podemos por el líder socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, debe ser refrendado en una consulta por los militantes de la federación regional y ha subrayado que los Estatutos del partido "son claros" al respecto.



"Los acuerdos que afectan a los Gobiernos deben ser consultados a la militancia", ha enfatizado Ábalos en declaraciones a Onda Cero sobre el ofrecimiento de García-Page para que Podemos entre en el Ejecutivo en Castilla-La Mancha a cambio de su apoyo a las cuentas autonómicas.



El secretario de Organización socialista ha enviado una carta a los socialistas de Castilla-La Mancha en la que les recuerda que la consulta a la militancia, "al nivel territorial que corresponda", es obligatoria.



El PSOE de Castilla-La Mancha se resiste

En su respuesta, el responsable de Organización Regional, Jesús Fernández Vázquez, ha señalado que es suficiente que se aborde en asambleas informativas al continuar en vigor los actuales reglamentos del partido, según ha adelantado el diario 'El País'.



En cambio, el secretario de Organización del PSOE ha enfatizado que los estatutos del partido aprobados en el pasado Congreso celebrado en mayo "son claros" en este punto y, en cualquier caso, se debe recoger "el espíritu de la norma", que contempla la consulta a la militancia.



"Es verdad que no hay un desarrollo reglamentario de cómo instrumentalizar esa consulta, cómo vehicularla", ha admitido Ábalos, quien ha anunciado que este mismo martes se reunirá con el líder de los socialistas en Castilla-La Mancha para abordar el "cómo" llevarlo a cabo.



"La cuestión es ponernos de acuerdo en cómo, pero evidentemente la norma, y sobre todo el espíritu de la norma, debe respetarse", ha señalado el dirigente socialista, que ha recordado que ésta "no es una norma más, sino que es algo esencial para el nuevo proyecto político" de Pedro Sánchez.



Entre las opciones que ha planteado, ha citado la fórmula planteada para consultar con ocasión del pacto de investidura fallido con Ciudadanos o, la "tradicional" e "histórica" en el PSOE como es a través de asambleas y agrupaciones que manifiesten su posición. "Incluso", ha apostillado, "por modo online".



En cualquier caso, el secretario de Organización socialista ha reclamado "no quedarse en lo accesorio" y se ha mostrado convencido de que la militancia refrendará "con claridad" el acuerdo alcanzado, que recibió el visto bueno de los líderes nacionales del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias.



"Yo creo que no va a haber ningún problema. La forma de entenderse pasa por respetar las normas y además integrarlas; eso nos quita mucho debate. Se podrá discutir si es acuerdo o no lo es pero es lo más parecido, la militancia lo va a refrendar con claridad", ha incidido.



Finalmente, ha recordado que la entrada de Podemos en la Junta de Castilla-La Mancha supondría una novedad como "experiencia autonómica" de gobierno conjunto entre PSOE y la formación morada y, como tal, tiene "la responsabilidad" de ser la primera. "Hay que intentar que vaya bien y, en función de cómo vaya esta experiencia, determinará la repetición de otra experiencia", ha concluido.