David Llorente se apunta a los que quieren una consulta en Podemos distinta a la que plantea Molina

David Llorente (Podemos) suscribe la consulta #DosPreguntas y defiende el derecho a decidir "con todas las opciones"

TOLEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Podemos David Llorente ha suscrito este lunes la consulta #DosPreguntas, a través de la plataforma dospreguntas.net, donde se defiende el derecho a decidir de la Asamblea Ciudadana de la formación morada en Castilla-La Mancha sobre dos cuestiones diferenciadas tras el acuerdo alcanzado entre el presidente regional, Emiliano García-Page y el secretario regional de Podemos, José García Molina, para desbloquear los presupuestos y que prevé la entrada en el Gobierno del segundo.



Llorente, según ha publicado en su cuenta de Twitter, ha secundado la petición para que en la consulta a las bases se les pregunte sobre el apoyo a la propuesta presupuestaria para Castilla-La Mancha por un lado, y sobre la entrada de la formación en el Gobierno de García-Page por otro.



A juicio del parlamentario de la formación morada, la consulta debe recoger "de forma real la decisión de los y las inscritas", plantear el derecho a decidir "con todas las opciones" y especificar el "detalle del acuerdo" alcanzado.

"Porque solo los partidos del Régimen temen la democracia, #DosPreguntas para una consulta a la altura de Podemos CLM", ha tuiteado David Llorente, que invita a las bases a firmar esta petición, que a las 13.30 horas de este lunes sumaba 53 adhesiones.

"Consideramos que estas dos cuestiones deben decidirse de forma separada, pues la aprobación o no de los presupuestos no tiene por qué implicar necesariamente la entrada o no en el Gobierno. Por ello, reclamamos que en la consulta a la Asamblea Ciudadana Regional se formulen dos preguntas diferenciadas. También debería aportarse con antelación la información relevante para que podamos debatir y decidir de manera informada", explica el texto que acompaña a la iniciativa.

En él se indica que Podemos Castilla-La Mancha "las grandes decisiones estratégicas" las toman los inscritos en el máximo órgano de decisión y que "el derecho a decidir debe ser una realidad en Podemos".

"Esta consulta nos ofrece la oportunidad de demostrar que nosotros y nosotras no tenemos miedo a la democracia y que en nuestro partido los inscritos y las inscritas decidimos sobre todas las cuestiones importantes. Debemos poder decidir, por tanto, sobre todas las opciones relevantes para que el derecho a decidir sea una realidad en Podemos Castilla-La Mancha", concluye.