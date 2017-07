En recuerdo de Iván Fandiño

Temas relacionados Toros "Lo que daría yo por empezar de nuevo….



Por volver a esas capeas en las que me ilusionó el toreo, y no un toreo cualquiera sino “TU TOREO”. Ese que tenía tanta verdad y pureza que erizaba la piel y que consiguió que te admirase desde el primer día que te vi en aquella plaza de pueblo.



Lo que daría yo…por volver a ver tu lucha, esfuerzo y sacrificio, que era el espejo donde mirarme para salir adelante día a día, porque si tú podías con todo, yo también tenía que intentarlo. Ser “Fandiñista” no era sólo seguirte como torero, era y es mucho más, es una forma de vida guiada por la honestidad y la fidelidad a unos principios y valores. Forma de vida que tú nos enseñaste y que a partir de ahora será tu legado…”Con el corazón seguro”.



Lo que daría yo…por volver, a disfrutar de tus triunfos, y ver esa carita de felicidad, orgullo y satisfacción por el trabajo bien hecho. Momentos en los que todos querían estar a tu lado, ensalzarte y adularte, pero tú sólo querías tomarte un simple “McFlurry” con los tuyos, los de siempre; sin más.

Lo que daría yo…por volver a acompañarte en tus batallas perdidas, cuando las legiones que te izaban en volandas al principio, se diluían cual nube de humo, al verte caído. E incluso cambiaban de bando para ahondar en la herida. Pero al final te levantabas…SIEMPRE te levantabas.



Lo que daría yo…por volver a verte con él, con Néstor: tu mentor, tu apoderado, tu amigo, tu hermano. Codo con codo, con esos gestos de complicidad que sólo vosotros entendíais y qué bien entendíais….Ese tándem indisoluble , que era y será la envidia de muchos, que no encontraran algo parecido ni en los mejores de sus sueños.



Lo que daría yo…por verte de nuevo…, como esa última tarde de gran toreo en Plasencia, una semana antes de la tragedia, en la que el destino me regaló el honor de poder despedirme de tí , sin saberlo, quedándome en el recuerdo SIEMPRE, esa sonrisa y ese abrazo sincero que me diste al verme.



Lo que daría yo…por empezar de nuevo Iván…, porque esa tarde del 17 de Junio se borrara de nuestras vidas, esas que dejaste vacías para siempre, y fuera sólo un sueño…un mal sueño.



Lo que daría yo… porque vieras cómo te llora hoy todo el toreo. Pasaste a formar parte de la historia de la Tauromaquia como querías, sin ser uno más. Incluso esos que ayer te cuestionaban y vilipendiaban, ahora….también te lloran y homenajean. Quizás tarde, quizás por compromiso, quizás por protagonismo,…..pero te lloran y te homenajean. Hasta eso has sido capaz de conseguir, maestro.



Te fuiste pronto león, muy pronto, cuando aún tenías muchas cosas que dar y que recibir. Allá donde estés no dejes de proteger a tu familia, a tu mujer, a tu pequeña, a tus amigos,… no dejes de protegernos a todos, y en especial a él…tu otra mitad, tu “APO”…la vida también se le fue contigo.



Lo que daría yo mi león, por empezar de nuevo….GRACIAS por tanto amigo.



Hasta siempre TORERO, AGUR Iván!!! #Orgullo Fandiñista Eterno".